UPL lanza la campaña mundial "#AFarmerCan" antes de la COP30 para apoyar a los agricultores en la acción climática

LONDRES, 7 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- UPL, líder mundial en soluciones agrícolas sostenibles, anunció hoy el lanzamiento de su campaña mundial"#AFarmerCan: el héroe que no sabía que necesitaba", antes de la 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar del 10 al 21 de noviembre de 2025 en Belém, Brasil. La campaña rinde homenaje a los agricultores como héroes del clima y pide a los líderes mundiales que reconozcan su papel fundamental para construir resiliencia climática.

Con presencia en más de 140 países, UPL trabaja en estrecha relación con pequeños agricultores y grandes productores comerciales para capacitarlos con soluciones agrícolas sostenibles que impulsan la acción climática y la seguridad alimentaria. Basándose en esta experiencia, UPL ha seleccionado 20 historias inspiradoras de agricultores de todo el mundo para mostrar cómo la agricultura puede promover la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), la seguridad energética, la conservación del agua, la regeneración de la salud del suelo y la protección de la biodiversidad, los cinco pilares que guían la participación de UPL en la COP30.

La campaña #AFarmerCan de UPL hace un llamado convincente: la política debe apoyar a los agricultores. Los consumidores deben reconocer y celebrar su fortaleza, resiliencia e innovación.

Como parte de su labor de promoción, UPL propone un marco de incentivos de cuatro pilares para fortalecer la resiliencia de los agricultores:

Pagos: recompensar a los agricultores por adoptar prácticas climáticamente inteligentes.

recompensar a los agricultores por adoptar prácticas climáticamente inteligentes. Protección: ofrecer subsidios y seguros a los agricultores para protegerlos contra los riesgos.

ofrecer subsidios y seguros a los agricultores para protegerlos contra los riesgos. Adquisición: fortalecer el acceso de los agricultores a los mercados públicos para productos sostenibles certificados.

fortalecer el acceso de los agricultores a los mercados públicos para productos sostenibles certificados. Promoción: ampliar las herramientas digitales, los datos sobre la salud del suelo y la capacitación en conocimientos para los agricultores.

Al hablar sobre la iniciativa, el Sr. Jai Shroff, presidente y director ejecutivo del Grupo de UPL, comentó: "Con #AFarmerCan, estamos amplificando un mensaje sencillo pero urgente: el futuro de la resiliencia climática comienza en los campos. Los agricultores ya están marcando el camino al innovar, adaptarse y regenerando. Sin embargo, sus contribuciones siguen siendo poco reconocidas en el discurso climático mundial. Esta campaña es nuestro llamado a los responsables políticos, las instituciones y los consumidores para que apoyen a los agricultores, les den poder y los conviertan en el eje central de la acción climática".

UPL está amplificando su mensaje mediante una campaña mundial de 360° en Brasil y mercados clave, al combinar publicidad exterior de alto impacto con una experiencia digital inmersiva. En Belém, la campaña abarca señalización de aeropuertos, más de 1.000 taxis con la marca y 200 autobuses que incluyen códigos QR que muestran impactantes historias de primera mano de los agricultores. Como complemento, se realizan campañas digitales dirigidas, activaciones en redes sociales y un emotivo documental que muestra a los agricultores como héroes del clima. La iniciativa también incluye productos ecológicos como camisetas, bolsas de tela y botellas de agua.

UPL estará presente en la Zona Azul de la COP30, el área oficial organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para negociaciones formales y pabellones nacionales, donde servirá café inteligente en carbono de la marca Mió de Brasil. Al servir café que captura más CO₂ del que emite, UPL ofrecerá a los delegados una experiencia tangible de cómo la agricultura climáticamente inteligente puede acelerar el progreso hacia los objetivos climáticos mundiales. Como parte de este patrocinio, UPL también se ha asegurado los derechos para utilizar la marca oficial de la conferencia.

UPL presentará su Agrosphere en la AgriZone, un espacio de exhibición organizado por Embrapa (Corporación Brasileña de Investigación Agropecuaria) donde UPL albergará paneles de expertos y debates basados en los cinco pilares que guían la participación de UPL en la COP30. UPL también participará en el Foro Planeta Campo y presentará un estudio de caso sobre arroz con bajas emisiones de metano de la India.

A través de "#AFarmerCan", UPL reafirma su compromiso de dar forma a un movimiento mundial que celebre a los agricultores como héroes del clima y guardianes de un planeta más saludable.

UPL es líder mundial en biosoluciones y soluciones agrícolas, que opera en más de 140 países con 43 plantas de fabricación, 57 centros de investigación y desarrollo y una cartera de más de 15.000 productos registrados en todo el mundo.

UPL Ltd. (NSE: UPL) (BSE: 512070) (LSE GDR: UPLL) es proveedor mundial de productos y soluciones agrícolas sostenibles que abarcan toda la cadena de valor agroalimentaria. Con ingresos anuales superiores a 5.000 millones de dólares, UPL Ltd. es una de las mayores empresas agrícolas del mundo, que presta servicios a agricultores en más de 140 países. UPL Ltd. está compuesta por cuatro plataformas puras que incluyen UPL Corporation Ltd. (UPL Corp); UPL Sustainable Agriculture Solutions Ltd. (UPL SAS); Advanta Enterprises Ltd; y Superform Chemistries Ltd. Juntas, estas plataformas están dedicadas a reimaginar la sostenibilidad e impulsar el progreso en el mundo. Para obtener más información, visite www.upl-ltd.com.

