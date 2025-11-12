Los usuarios diarios de GenAI ven mayores salarios, seguridad laboral y productividad, mientras que un tercio de la fuerza laboral mundial se siente regularmente abrumada: PwC

En comparación con los usuarios poco frecuentes de GenAI en el trabajo, los usuarios diarios tienen muchas más probabilidades de haber visto beneficios tangibles en el último año en cuanto a productividad (92 % frente a 58 %), seguridad laboral (58 % frente a 36 %) y salario (52 % frente a 32 %)

Sin embargo, solo el 14 % de los encuestados utiliza GenAI a diario, y solo la mitad (54 %) afirma haber utilizado IA en su trabajo durante los últimos 12 meses

La brecha en la capacitación: solo el 51 % de los empleados que no ocupan puestos gerenciales sienten que cuentan con los recursos necesarios para aprendizaje y desarrollo, en comparación con el 72 % de los altos ejecutivos

El 55 % de la fuerza laboral mundial experimenta dificultades financieras, frente al 52 % en 2024, y un tercio se siente abrumado al menos una vez por semana

LONDRES, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Los trabajadores que utilizaron IA generativa (GenAI) a diario durante el último año informan ser más productivos y percibir mayor seguridad laboral y remuneración, según la encuesta mundial de PwC sobre esperanzas y temores de la fuerza laboral de 2025, publicada hoy.

La encuesta, en la que se entrevistó a casi 50.000 trabajadores de todo el mundo en 48 economías importantes y 28 sectores, muestra que, en comparación con los usuarios ocasionales, los usuarios diarios tienen más probabilidades de haber visto beneficios tangibles en la productividad (92 % frente a 58 %), la seguridad laboral (58 % frente a 36 %) y los salarios (52 % frente a 32 %). También es más probable que sean optimistas sobre los impactos de la IA en estos y en todos los demás indicadores analizados.

Sin embargo, la encuesta revela que las organizaciones pueden tomar más acciones para ayudar a los trabajadores a desarrollar habilidades y prosperar en medio de una economía difícil. Solo el 51 % de los empleados que no ocupan puestos de gestión sienten que tienen acceso a las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que necesitan, en comparación con el 66 % de los gerentes y el 72 % de los altos ejecutivos.

Pete Brown, líder global de la Fuerza Laboral de PwC, señaló:

"Los empleados que utilizan IA todos los días están viendo los beneficios: mayor productividad, mayor seguridad laboral y mejor salario. Pero para ampliar estos beneficios, las empresas deben ir más allá de la capacitación. Es necesario rediseñar el propio proceso de trabajo y redefinir la relación entre el ser humano y la máquina. Al hacer esto bien, se determinará si la GenAI se convierte en un verdadero motor de crecimiento e inclusión, o en una oportunidad perdida".

La encuesta también revela que los usuarios diarios de GenAI son mucho más optimistas sobre el futuro de sus puestos en los próximos 12 meses (69 %) en comparación con los usuarios ocasionales (51 %) y los que no son usuarios (44 %).

Pero si bien el 54 % de los trabajadores afirma haber utilizado la IA en su trabajo durante los últimos 12 meses, las tasas de uso frecuente siguen siendo bajas, lo que sugiere que existe una amplia oportunidad de crecimiento y acceso a los beneficios tangibles. Solo el 14 % de los encuestados utilizan GenAI a diario, un ligero aumento respecto al 12 % que lo afirmaba en 2024. Una proporción aún menor (6 %) afirma utilizar IA agéntica a diario.

La brecha en el mejoramiento de las habilidades profesionales: los empleados que no son gerentes se están quedando atrás de los altos ejecutivos en sus oportunidades de crecimiento y perspectivas

Si bien las organizaciones están invirtiendo en sus programas de capacitación para hacer frente a las tecnologías nuevas y emergentes, la encuesta revela que los esfuerzos de los empleadores en materia de capacitación son desiguales. Solo el 51 % de los empleados que no ocupan puestos de gestión sienten que disponen de los recursos necesarios para su aprendizaje y desarrollo, en comparación con el 66 % de los directivos y el 72 % de los altos ejecutivos.

Según las tendencias actuales, quienes ya utilizan la IA parecen estar en condiciones de ampliar su ventaja sobre el resto de la fuerza laboral. Si bien el 75 % de los usuarios diarios de IA sienten que disponen de los recursos que necesitan para el aprendizaje y el desarrollo, solo el 59 % de los usuarios ocasionales los tienen.

También existen diferencias marcadas en el grado en que los trabajadores se sienten parte de una cultura que apoya el aprendizaje. En general, el 54 % de los trabajadores afirma que su equipo considera el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, pero este porcentaje aumenta al 65 % en el sector tecnológico, en comparación con solo el 47 % en el sector del transporte y la logística.

Aumenta la proporción de la fuerza laboral mundial que experimenta dificultades financieras, cada vez hay más presión sobre la motivación de los empleados

Si bien el 70 % de los encuestados afirma sentirse satisfecho con su trabajo al menos una vez por semana, también hay indicios de estrés. Solo el 53 % de la fuerza laboral mundial se siente muy optimista sobre el futuro de sus funciones, y los empleados que no son gerentes (43 %) están muy por detrás de los altos ejecutivos (72 %). La confianza en la alta directiva también está dividida: solo el 64 % afirma comprender los objetivos de su organización. Estos porcentajes son más bajos entre los empleados que no ocupan puestos gerenciales y de la Generación Z.

El 55 % de la fuerza laboral mundial está experimentando dificultades financieras, frente al 52 % en 2024. Un poco más de un tercio (35 %) se siente abrumado al menos una vez por semana, cifra que asciende al 42 % entre la Generación Z. Menos de la mitad (43 %) recibió un aumento de sueldo el año pasado, y menos de una quinta parte (17 %) recibió un ascenso. Tal vez como reflejo de un contexto económico más difícil, la intención de buscar aumentos salariales y ascensos ha disminuido cada año, del 43 % al 37 % y del 35 % al 32 % respectivamente.

Sin embargo, las organizaciones que logren el compromiso de sus equipos tienen mucho que ganar. Los trabajadores que se sienten fuertemente identificados con los objetivos de liderazgo están un 78 % más motivados que aquellos que informan estar menos identificados.

Nicki Wakefield, líder global de clientes e industrias de PwC, comentó:

"GenAI ya está dando frutos para quienes la usan a diario: los trabajadores informan aumentos significativos en la productividad, la seguridad laboral y el salario; sin embargo, solo el 14 % la usa todos los días. Esta no es solo una historia de tecnología; es una historia de personas. Los trabajadores prosperan cuando comprenden el plan: la alineación con el liderazgo aumenta la motivación en un 78 %. En un año de creciente presión financiera y en el que muchos se sienten abrumados, los líderes deben rediseñar el trabajo y brindar claridad y confianza: casos de uso cotidianos sencillos, estrictas medidas de seguridad, y las habilidades, la confianza y el apoyo que transforman la IA de una moda pasajera en una ayuda real".

