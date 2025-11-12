Les utilisateurs quotidiens de l'IA générative constatent une augmentation des salaires, de la sécurité de l'emploi et de la productivité, alors qu'un tiers de la main-d'œuvre mondiale se sent régulièrement dépassée au travail, selon une enquête PwC

Par rapport aux utilisateurs peu fréquents de l'IA générative au travail, les utilisateurs quotidiens sont beaucoup plus susceptibles d'avoir constaté des avantages tangibles au cours de l'année écoulée en termes de productivité (92 % contre 58 %), de sécurité de l'emploi (58 % contre 36 %) et de salaire (52 % contre 32 %).

Pourtant, seulement 14 % des personnes interrogées utilisent quotidiennement l'IA générative, et seulement la moitié (54 %) déclarent avoir utilisé l'IA dans le cadre de leurs fonctions au cours des 12 derniers mois.

Le fossé du développement des compétences : seuls 51% des non-cadres estiment disposer des ressources nécessaires à l'apprentissage et au développement, contre 72% des cadres supérieurs

55 % de la main-d'œuvre mondiale subit des pressions financières, contre 52 % en 2024, et un tiers d'entre eux se sentent dépassés au moins une fois par semaine

LONDRES, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les travailleurs qui ont utilisé quotidiennement l'IA générative au cours de l'année écoulée déclarent être plus productifs et bénéficier d'une plus grande sécurité de l'emploi et d'un meilleur salaire, selon l'enquête Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 de PwC, publiée aujourd'hui.

L'enquête, qui a interrogé près de 50 000 travailleurs dans 48 grandes économies et 28 secteurs, montre que, par rapport aux utilisateurs occasionnels, les utilisateurs quotidiens sont plus susceptibles d'avoir constaté des avantages tangibles en termes de productivité (92 % contre 58 %), de sécurité de l'emploi (58 % contre 36 %) et de salaires (52 % contre 32 %). Ils sont également plus susceptibles d'être optimistes quant à l'impact de l'IA dans ces domaines et dans tous les autres domaines étudiés.

Toutefois, l'enquête révèle que les entreprises peuvent faire davantage pour aider les travailleurs à développer leurs compétences et à s'épanouir dans une économie difficile. Seuls 51 % des non-cadres estiment avoir accès aux possibilités d'apprentissage et de développement dont ils ont besoin, contre 66 % des cadres et 72 % des cadres supérieurs.

Pete Brown, Global Workforce Leader, PwC, déclare :

« Les employés qui utilisent l'IA au quotidien en récoltent les fruits : une productivité accrue, une plus grande sécurité de l'emploi et une meilleure rémunération. Mais pour que ces avantages profitent à davantage de personnes, les entreprises doivent aller au-delà de la formation. Le travail lui-même doit être repensé et le partenariat homme-machine redéfini. C'est la réussite de cette démarche qui déterminera si l'IA générative deviendra un véritable moteur de croissance et d'inclusion, ou une occasion manquée ».

L'enquête révèle également que les utilisateurs quotidiens de l'IA générative sont beaucoup plus optimistes quant à l'avenir de leurs fonctions au cours des 12 prochains mois (69 %) que les utilisateurs occasionnels (51 %) et les non-utilisateurs (44 %).

Mais si 54 % des travailleurs déclarent avoir utilisé l'IA dans le cadre de leurs fonctions au cours des 12 derniers mois, les taux d'utilisation fréquents restent faibles, ce qui laisse entrevoir de vastes possibilités de croissance et d'accès aux avantages tangibles de l'IA. Seulement 14 % des personnes interrogées utilisent l'IA générative au quotidien, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux 12 % de personnes interrogées en 2024. Une proportion encore plus faible (6 %) déclare utiliser l'IA agentique quotidiennement.

Le fossé du développement des compétences : les non-cadres se laissent distancer par les cadres supérieurs en ce qui concerne les possibilités de croissance et les perspectives d'avenir

Alors que les entreprises investissent dans leurs programmes de perfectionnement pour faire face aux technologies nouvelles et émergentes, l'enquête révèle que les efforts de perfectionnement des employeurs sont inégaux. Seuls 51 % des non-cadres estiment disposer des ressources nécessaires à l'apprentissage et au développement, contre 66 % des cadres et 72 % des cadres supérieurs.

Sur la base des tendances actuelles, ceux qui utilisent déjà l'IA semblent prêts à accroître leur avance sur le reste de la main-d'œuvre. Si 75 % des utilisateurs quotidiens de l'IA estiment disposer des ressources nécessaires à l'apprentissage et au développement, ce n'est le cas que de 59 % des utilisateurs occasionnels.

Il existe également des différences marquées dans la perception qu'ont les travailleurs de faire partie d'une culture qui soutient l'apprentissage. Dans l'ensemble, 54 % des travailleurs déclarent que leur équipe considère l'échec comme une occasion d'apprendre et de progresser, mais ce chiffre atteint 65 % dans le secteur des technologies, contre 47 % seulement dans celui des transports et de la logistique.

La proportion de travailleurs dans le monde qui subissent des pressions financières augmente, ce qui accroît la pression sur la motivation des employés

Si 70 % des personnes interrogées se déclarent satisfaites de leur travail au moins une fois par semaine, il existe également des signes de stress. Seuls 53 % des travailleurs du monde entier sont très optimistes quant à l'avenir de leurs fonctions, les non-cadres (43 %) étant loin derrière les cadres supérieurs (72 %). Le niveau de confiance chez les cadres supérieurs est également divisé : seuls 64 % d'entre eux indiquent qu'ils comprennent les objectifs de leur entreprise. Ces pourcentages sont plus faibles chez les non-cadres et la génération Z.

55 % de la main-d'œuvre mondiale subit des pressions financières, contre 52 % en 2024. Un peu plus d'un tiers (35 %) se sentent débordés au moins une fois par semaine, ce chiffre atteignant 42 % chez les membres de la génération Z. Moins de la moitié (43 %) ont reçu une augmentation de salaire au cours de l'année écoulée, et moins d'un cinquième (17 %) ont bénéficié d'une promotion. Reflétant peut-être un contexte économique plus difficile, l'intention de demander des augmentations de salaire et des promotions a diminué d'une année sur l'autre, passant respectivement de 43 % à 37 % et de 35 % à 32 %.

Toutefois, les entreprises qui parviennent à obtenir l'adhésion de leurs équipes ont tout à y gagner. Les travailleurs qui se sentent fortement alignés sur les objectifs de la direction sont 78 % plus motivés que ceux qui se sentent le moins alignés.

Nicki Wakefield, Global Clients & Industries Leader, PwC, déclare :

« L'IA générative porte déjà ses fruits pour ceux qui l'utilisent au quotidien. Les travailleurs font état d'une augmentation significative de leur productivité, de leur sécurité d'emploi et de leur rémunération, mais seulement 14 % d'entre eux l'utilisent quotidiennement. Il ne s'agit pas seulement d'une question de technologie. L'aspect humain est tout aussi important. Les travailleurs s'épanouissent lorsqu'ils comprennent l'objectif : l'alignement avec la direction entraîne une augmentation de la motivation de 78 %. En cette année où les contraintes financières augmentent et où beaucoup se sentent dépassés, les dirigeants doivent redéfinir le travail et apporter clarté et confiance : des cas d'utilisation simples au quotidien, des garde-fous éprouvés, ainsi que les compétences, la confiance et le soutien qui font de l'IA un soutien tangible ».

Notes aux rédacteurs

À propos de la Global Workforce Hopes & Fears Survey 2025 de PwC

PwC a interrogé 49 843 travailleurs dans 48 pays et régions et 28 secteurs entre le 7 juillet et le 18 août 2025. Les chiffres de ce rapport sont pondérés proportionnellement à la répartition par sexe et par âge de la population active de chaque pays, de sorte que les points de vue des travailleurs sont largement représentatifs dans toutes les grandes régions.

À propos de PwC

Chez PwC, nous aidons nos clients à instaurer la confiance et à se réinventer afin qu'ils puissent transformer la complexité en avantage concurrentiel. Nous sommes un réseau à la pointe de la technologie, doté d'un grand pouvoir d'action, qui compte plus de 364 000 personnes dans 136 pays et 137 territoires. Dans les domaines de l'audit et de l'assurance, de la fiscalité et du droit, des transactions et du conseil, nous aidons nos clients à créer, à accélérer et à maintenir une dynamique. Pour en savoir plus, consultez le site www.pwc.com.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2736116/5426159/PwC_Logo.jpg