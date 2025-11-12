생성형 AI 활용하면 급여, 직업 안정성, 생산성 상승효과 있지만, 전 세계 직장인 3분의 1은 과중한 업무 부담 호소: PwC

지난 한 해 동안 생성형 AI를 매일 사용한 근로자가 가끔 사용한 근로자에 비해 생산성(92% 대 58%), 직업 안정성(58% 대 36%), 급여(52% 대 32%) 측면에서 현저한 이득을 누린 것으로 나타났다.

하지만 매일 생성형 AI를 사용한다고 답한 근로자 비율은 14%에 불과했으며, 지난 12개월 동안 업무에 AI를 사용해 봤다는 응답자도 절반(54%) 수준에 그쳤다.

학습 기회의 불평등: 평사원의 51%만이 학습과 역량 강화에 필요한 자원이 충분하다고 느끼는 반면, 고위 경영진은 72%가 그렇다고 답해 직무 능력 향상에 필요한 자원의 접근성에서 큰 격차를 보였다.

전 세계 직장인의 55%(2024년 52%에서 증가)가 경제적 어려움을 겪고 있으며, 3분의 1은 그로 인해 일주일에 한 번 이상 극심한 스트레스에 시달린다고 답했다.

런던, 2025년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 오늘 공개된 PwC의 '2025년 전 세계 근로자의 희망과 우려에 관한 설문조사(2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey)'에 따르면, 지난 한 해 동안 생성형 AI(GenAI)를 매일 사용한 근로자의 생산성, 직업 안정성, 급여가 상승했다.

전 세계 48개 주요 경제 지역과 28개 산업 분야의 근로자 약 5만 명을 대상으로 진행한 이번 설문조사에서 생성형 AI를 매일 사용한 근로자는 가끔 사용한 근로자에 비해 생산성(92% 대 58%), 직업 안정성(58% 대 36%), 급여(52% 대 32%) 측면에서 현저한 이득을 누린 것으로 조사됐다. 또한 그들은 앞에서 다룬 항목뿐만 아니라, 다른 모든 설문 문항에서도 AI가 미칠 영향에 대해 더 낙관적인 태도를 보였다.

그러나 이번 설문조사 결과는 어려운 경제 상황 속에서 기업이 근로자의 역량 강화와 성장을 위해 할 수 있는 일이 여전히 많다는 것을 시사한다. 평사원 중 학습과 역량 강화 기회가 충분히 주어진다고 느끼는 비율은 51%에 불과했지만, 관리직은 66%, 고위 경영진은 72%가 그렇다고 답해 현저한 격차를 보였다.

PwC의 피트 브라운(Pete Brown) 세계 인력 총괄은 다음과 같이 말했다:

"AI를 매일 사용하는 직원은 더 높은 생산성과 직업 안정성, 더 나은 급여라는 보상을 얻고 있다. 그러나 이러한 혜택을 더 많은 직원이 누리게 하려면 직원 교육만으로는 충분하지 않다는 사실을 기업이 깨달아야 한다. 기업은 업무 수행 방식을 쇄신하고, 인간과 기계의 협력 방식을 재정립해야 한다. 이 문제를 다루는 방식에 따라 생성형 AI가 진정한 성장과 포용의 원동력으로 작용할지, 아니면 놓쳐버린 기회로 남을지를 판가름하게 될 것이다."

또한 이 설문조사에 따르면, 향후 12개월간 예상되는 자신의 일자리 전망에 관한 질문에 낙관적인 태도를 보인 비율은 생성형 AI를 매일 사용하는 사람(69%)이 자주 사용하지 않는 사람(51%)이나 전혀 사용하지 않는 사람(44%)에 비해 훨씬 더 높았다.

지난 12개월 동안 업무에 AI를 사용해 봤다고 답한 근로자는 54%였지만, 자주 활용하는 비율은 여전히 낮은 것으로 조사되었다. 이는 앞으로 AI를 동반한 성장 가능성도 크고 실질적인 이득을 얻을 기회도 충분히 남아 있음을 시사한다. 매일 생성형 AI를 사용하는 응답자는 2024년 12%에서 소폭 상승했지만, 여전히 미흡한 14%로 확인되었다. '에이전틱 AI(Agentic AI)'를 매일 사용하는 사람은 그보다 훨씬 더 적은 6%에 불과했다.

학습 기회의 불평등 : 평사원은 고위 경영진에 비해 자신의 성장 가능성이나 미래 전망을 훨씬 더 비관적으로 보고 있다.

기업이 새롭게 부상하는 기술을 수용하기 위해 직무 역량 강화 프로그램에 투자하고 있지만, 교육 기회는 평등하게 주어지지 않고 있는 것으로 조사되었다. 관리자의 66%, 고위 경영진의 72%는 학습과 역량 강화 기회가 충분히 주어진다고 생각하는 데 반해, 그렇다고 답한 평사원은 51%에 불과했다.

현재 추세를 고려하면, 이미 AI를 사용하고 있는 근로자는 그렇지 않은 근로자보다 훨씬 유리한 위치를 차지하게 될 것으로 전망된다. AI를 매일 사용하는 사람의 75%가 학습과 역량 강화 기회가 충분히 주어진다고 느끼는 반면, 가끔 사용하는 사람은 59%만이 그렇다고 답했다.

또한 학습을 장려하는 기업 문화에 대한 근로자들의 체감도에도 뚜렷한 차이가 있었다. 전체 근로자의 54%는 팀이 실패를 학습 기회로 삼는다고 답했는데, 기술 분야는 65%가, 운송 및 물류 분야는 47%가 그렇다고 답해 현저한 견해차를 보였다.

전 세계 직장인의 경제적 어려움 가중 - 직원 동기 부여에 부담으로 작용

응답자의 70%가 최소 일주일에 한 번은 자신의 업무에 만족한다고 답했지만, 스트레스 징후도 무시할 수 없는 수준이었다. 전 세계 근로자 중 자신의 직무에 대한 미래에 대해 매우 낙관한다고 느끼는 비율은 53%에 불과한 가운데, 평사원(43%)과 고위 경영진(72%)의 격차가 뚜렷했다. 최고 경영진에 대한 신뢰도 역시 상이했으며, 64%만이 기업의 목표를 이해한다고 답했다. 특히, 평사원과 Z세대에서 이 비율이 가장 낮게 나타났다.

전 세계 근로자의 55%가 경제적 어려움을 겪고 있다고 답했는데, 이는 2024년의 52%에 비해 소폭 증가한 수치이다. 3분의 1을 조금 넘는 35%는 일주일에 한 번 이상 감당하기 힘든 재정적 압박을 느끼는 것으로 확인됐는데, 특히 Z세대에서는 이 비율이 42%까지 증가했다. 지난해에 임금이 인상된 근로자는 절반 미만(43%)이었으며, 승진한 근로자는 5분의 1 미만(17%)이었다. 아마도 경기 침체 때문인지, 임금 인상과 승진을 희망하는 비율은 전년 대비 각각 43%에서 37%로, 35%에서 32%로 하락했다.

그러나 직원들의 마음을 산 기업은 큰 이득을 볼 수 있다. 회사의 목표에 깊이 공감하는 직원은 그렇지 않은 직원에 비해 일할 의욕이 78%나 더 높게 나타났다.

PwC의 니키 웨이크필드(Nicki Wakefield) 세계 고객 및 산업 총괄은 다음과 같이 말했다:

"생성형 AI를 매일 사용하는 근로자는 이미 그 효과를 톡톡히 보고 있다. 근로자들은 생산성, 직업 안정성, 급여 면에서 AI 사용 효과가 뚜렷하게 나타난다고 답했지만, 생성형 AI를 매일 사용하는 근로자의 비율은 14%에 불과하다. 관건은 기술이 아니라 사람이다. 그리고 근로자는 자사의 거시적 계획을 이해할 때 더 큰 성과를 낸다. 요컨대, 경영진의 목표에 공감하면 업무 의욕이 78%나 높아진다. 경제적 어려움이 커지고 직원들이 과도한 스트레스를 겪는 올해, 경영진은 업무 수행 방식을 쇄신하고 명확한 방향을 제시해야 한다. AI를 단순한 유행이 아닌 실질적인 생산성 증대 수단으로 탈바꿈시키려면 일상적인 AI 활용법, 안전 관리 지침, 그리고 관련 기술과 신뢰, 지원이 필수적이다."

편집자 주

2025년 전 세계 근로자의 희망과 우려에 관한 설문조사 소개

PwC는 2025년 7월 7일부터 8월 18일까지 48개 국가 및 지역과 28개 산업 분야의 근로자 4만 9843명을 대상으로 설문조사를 실시했다. 이 보고서의 수치에는 국가별 근로 인구의 성별과 연령 분포에 비례한 가중치가 부여되었다. 따라서 설문조사에 응한 근로자들의 의견이 모든 주요 지역을 폭넓게 대변하는 셈이다.

PwC 소개

PwC는 고객사가 신뢰를 얻고 성장을 거듭하여 복잡한 문제를 오히려 경쟁력 강화의 기회로 탈바꿈시키는 데 필요한 지원을 아끼지 않는다. 기술을 선도하고 직원의 역량을 중시하는 PwC의 네트워크는 전 세계 136개 국가와 137개 지역에 포진한 36만 4천 명 이상의 전문가로 구성되어 있다. PwC는 회계 감사, 세무, 법률 자문, M&A 및 컨설팅 등 모든 분야에서 고객사가 비즈니스 성장 동력을 확보하고, 성장에 박차를 가하며, 그 기세를 꾸준히 이어가도록 지원한다. 자세한 내용은 www.pwc.com에서 확인할 수 있다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2736116/5426159/PwC_Logo.jpg

SOURCE PwC