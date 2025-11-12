每日使用生成式人工智能 (GenAI) 的用戶享有更高薪酬、更穩定職位及更佳表現----與此同時，全球三分之一的勞動人口經常感到不勝負荷：PwC

相較於工作中較少使用 GenAI 的用戶，每日使用者在過去一年中更可能感受到實質效益，涵蓋生產力（92% 對 58%）、工作保障（58% 對 36%）及薪酬（52% 對 32%）等範疇。

然而只有 14% 的受訪者每日使用 GenAI，且只有半數 (54%) 表示過去 12 個月內曾為工作職責運用 AI 科技。

技能提升差異：只有 51%的非管理層員工認為自己擁有學習與發展所需的資源——相比之下，高層行政主管的比例高達 72%。

全球 55% 的勞動人口正面臨財務壓力，較 2024 年的 52% 有所上升，其中三分之一的人每星期至少有一次感到不堪重負。

倫敦 2025年11月12日 /美通社/ -- 根據 PwC 今日發佈的《2025 年全球勞動力期望與憂慮調查》(2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey)，過去一年每日使用生成式人工智能（generative AI，簡稱 GenAI）的員工表示，生產力有所提升，並感受到更高的工作保障與薪酬水平。

這項調查訪問了全球 48 個主要經濟體、28 個產業領域的近 5 萬名在職人士，結果顯示相較於偶爾使用者，每日使用者更有可能感受到生產力（92% 對 58%）、工作保障（58% 對 36%）以及薪酬（52% 對 32%）方面的實質效益。對 AI 在這些領域及其他所有調查指標中的影響，在職人士也更傾向於抱持樂觀態度。

然而調查發現，機構可以做更多事情，協助員工在充滿挑戰的經濟環境中提升技能並蓬勃發展。只有 51% 的非管理層員工認為自己擁有學習與發展所需的資源——相比之下，管理層員工與高層行政主管的此類資源充足度，分別達 66% 與 72%。

PwC 全球勞動力主管 Pete Brown 表示：

「每天使用 AI 的員工都在收穫獎勵 —— 更高的生產力，更好的工作安全性和更高的薪酬。但要拓展這些效益，企業必須超越培訓範疇。工作本身需要重新設計，人機協作模式也需重新定義。能否做好這一點，將決定 GenAI 究竟會成為推動成長與包容的真正引擎，抑或淪為錯失的良機。」

該調查還發現每日使用 GenAI 的用戶，對未來 12 個月自身職位前景的樂觀程度 (69%)，遠高於偶爾使用者 (51%) 和非使用者 (44%)。

然而，儘管 54% 的員工表示過去 12 個月曾於工作中運用 AI，但頻繁使用率仍處於低位，顯示成長空間龐大，且可望獲得實質效益。只有 14% 受訪者每日使用 GenAI，較 2024 年同類數據 (12%) 略有上升。比例更小 (6%) 的受訪者表示，每天都在使用具能動性的 AI。

技能提升差異：非管理層員工在成長機會與前景方面，正逐漸落後於高層行政主管

儘管各大機構正投資於技能提升計劃以應對新興科技，調查發現雇主的技能提升措施仍存在不均衡現象。只有 51% 的非管理層員工認為自己擁有學習與發展所需的資源——相比之下，管理層員工與高層行政主管的此類資源充足度，分別達 66% 與 72%。

根據當前趨勢，已採用 AI 的群體，其優勢勢將擴大至其他勞動人口之上。雖然 75% 的日常 AI 使用者認為自己擁有足夠的學習與發展資源，但只有 59% 的偶爾使用者持相同看法。

員工對自身是否屬於支持學習的文化群體之認同程度，同樣存在顯著差異。整體而言，54% 的員工表示其團隊將失敗視為學習與成長的機會，但科技產業的比例升至 65%，而運輸與物流業只有 47%。

面臨財務壓力的全球勞動力比例 上升，員工士氣所承受的壓力與日俱增

儘管 70% 的受訪者表示至少每星期對工作感到滿意一次，但壓力跡象仍隨處可見。全球只有 53% 的勞動人口對自身職位前景抱持強烈樂觀態度，其中非管理層員工 (43%) 遠落後於高層行政主管 (72%)。對高層管理團隊的信任度同樣呈現分歧：只有 64% 的受訪者表示理解其機構的目標。非管理層員工與 Z 世代群體的認同比例，更為偏低。

全球 55% 的勞動人口正面臨財務壓力，較 2024 年的 52% 有所上升。略超過三分之一 (35%) 的受訪者每星期至少感到一次不堪重負，Z 世代中此比例更高達 42%。過去一年內獲得加薪者不足半數 (43%)，而晉升者更少於五分之一 (17%)。或許反映出更嚴峻的經濟環境，尋求加薪與晉升的意願逐年下降，分別從 43% 降至37%，以及從 35% 降至 32%。

然而，成功贏得團隊認同的機構將獲得顯著回報。與領導層目標高度契合的員工，其工作動力比認同度最低者高出 78%。

PwC 全球客戶與產業主管 Nicki Wakefield 表示：

「GenAI 已為日常使用者帶來回報——員工反映生產力、工作保障與薪酬均顯著提升——然而只有 14% 的人每日使用這項科技。這不只是科技故事，更是關於人的故事。當員工理解發展藍圖時，工作表現便能蓬勃發展——與領導層理念一致時，員工動機將提升 78%。在財務壓力攀升、眾人倍感壓力的一年裡，領導者必須重新設計工作模式，提供清晰方向與信心：簡單的日常應用場景、嚴密的防護機制，以及將 AI 從炒作轉化為實質幫助所需的技能、信任與支援。」

編輯須知

關於PwC《2025 年全球勞動力期望與憂慮調查》(2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey)

PwC 於 2025 年 7 月 7 日至 8 月 18 日期間，對橫跨 48 個國家與地區、涵蓋 28 個產業的 49,843 名工作者進行調查。本報告中的數據均按各國勞動人口的性別與年齡分布比例加權處理，因此勞工觀點在所有主要地區，均具廣泛代表性。

PwC 簡介

在 PwC，我們協助客戶建立信任和重塑自我，客戶從而可以轉化複雜為競爭優勢。我們是技術先進兼以人為本的網絡，已於 136 個國家和 137 個地區聘任超過 364,000 名員工。我們在審計及鑑證、稅務及法律，以及交易及顧問方面，協助建立、加速和維持發展動力。如欲了解更多，請瀏覽 www.pwc.com。

