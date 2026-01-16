ValueLabs continuará a sua jornada de crescimento como uma empresa independente, liderada pelo seu fundador

HYDERABAD, Índia, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A ValueLabs, empresa global de engenharia digital e IA empresarial, anunciou hoje que continuará sua jornada de crescimento como organização independente, liderada por seu fundador, após a conclusão de uma revisão estratégica que incluiu discussões com investidores globais e parceiros estratégicos.

Nos últimos meses, a ValueLabs avaliou se uma parceria externa apoiaria significativamente seu crescimento de longo prazo. Após uma análise cuidadosa, a empresa optou por continuar de forma independente.

Essa decisão foi guiada por dois fatores.

Em primeiro lugar, a ValueLabs continua a observar um forte impulso em todas as suas ofertas baseadas em IA e orientadas para plataformas, ancoradas na plataforma AiDE. Empresas de todos os setores estão adotando os serviços de transformação liderados por IA e baseados em resultados da ValueLabs, incluindo Business Process Agentic Transformation (BPAT) e Transformation as a Service (TaaS). A escala, o ritmo e a qualidade da demanda interna reafirmam a força da abordagem diferenciada da ValueLabs, que vários parceiros estratégicos envolvidos na análise descreveram como "única em sua categoria" e "geracional".

Em segundo lugar, a ValueLabs acredita que continuar sendo liderada pelo fundador é uma vantagem estratégica nesta fase de sua trajetória. Em um período de transformação rápida e impulsionada pela AiDE, isso permite que a empresa atue com velocidade, foco e intenção de longo prazo, a serviço de seus clientes e funcionários.

Ao longo da revisão estratégica, a diferenciação da ValueLabs foi consistentemente reforçada. A combinação de seu modelo de entrega baseado em IA e plataforma com uma cultura de propriedade, cuidado e inovação continua sendo o grande diferencial da empresa no cenário da engenharia digital e da IA empresarial.

"Nossa independência nos dá a liberdade de liderar com convicção", disse Arjun Rao, presidente e fundador da ValueLabs. "Permanecer liderados pelo fundador nos permite avançar com velocidade, foco e intenção de longo prazo. Nossa plataforma e modelo de entrega com prioridade para IA estão repercutindo fortemente nas empresas, e esse caminho nos posiciona melhor para oferecer resultados duradouros para nossos clientes, enquanto continuamos a criar oportunidades de longo prazo para nosso pessoal."

Com mais de 7.000 funcionários e mais de 350 clientes corporativos em todo o mundo, a ValueLabs entra em seu próximo capítulo com um forte impulso e um pipeline robusto. A empresa continua focada em ajudar as empresas a repensar e transformar os seus negócios por meio de resultados em grande escala impulsionados pela IA.

Sobre a ValueLabs:

Fundada em 1997, a ValueLabs é uma empresa global de serviços de IA Agêntica que ajuda as empresas a se reinventarem como organizações nativas de IA. No centro dessa transformação está a AiDE ® - a plataforma proprietária da ValueLabs e o sistema operacional corporativo para a era Agêntica. A AiDE® integra agentes de IA autônomos personalizados de forma contínua em engenharia de software, operações comerciais, análises e fluxos de trabalho estratégicos. Com mais de 7.000 profissionais atendendo a mais de 350 clientes corporativos em todo o mundo, a ValueLabs aproveita a AiDE ® e os inovadores modelos de entrega de Serviço como Software para aumentar a produtividade, agilidade e vantagem competitiva sustentável.

