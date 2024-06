LONDRES, 28 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Connect , a operação institucional da Vantage UK , conquistou com orgulho o prêmio "Melhor Execução Comercial" no Global Forex Awards - B2B 2024, pelo segundo ano consecutivo. Esse prêmio reconhece o compromisso inabalável da Vantage Connect com o fornecimento de serviços superiores de execução de transações no setor de trading forex B2B.

Vantage Connect ganha "Melhor Execução Comercial" no Global Forex Awards - B2B 2024 pela segunda vez

O Global Forex Awards - B2B, agora em seu quinto ano, prestigia as empresas que apresentam desempenho excepcional e inovação em soluções de trading forex B2B. Esses prêmios, organizados pela Holiston Media, homenageiam as empresas que estabelecem os padrões do setor e que se destacam na prestação de serviços.

David Shayer, CEO da Vantage UK, comenta: " É uma honra receber o prêmio. Na Vantage Connect, temos uma equipe dedicada e focada em monitorar e aprimorar nosso ambiente de trading, o que nos permite oferecer uma execução rápida com spreads baixos para clientes institucionais. Esse prêmio reafirma nossa dedicação em capacitar as empresas e instituições financeiras a aproveitar as oportunidades de mercado com confiança."

Comprometida com a inovação e a excelência, a Vantage Connect continua a solidificar sua posição de destaque no setor de trading forex B2B. A empresa continua comprometida em oferecer valor e serviços excepcionais a seus clientes institucionais.

Para obter mais informações sobre a Vantage Connect e seus premiados serviços de execução de transações, visite connect.vantagemarkets.co.uk .

Sobre a Vantage UK

A Vantage UK (ou Vantage Markets) é uma corretora multimercado que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para negociar Contratos por Diferença (CFDs) em Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage UK transcende a função de corretora, fornecendo um ecossistema de negociação confiável e uma plataforma de fácil utilização que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading.

negocie com mais inteligência @vantage

https://www.vantagemarkets.co.uk/

Aviso de risco: Os CFDs e as Spread Bets são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. 73,5% das contas de investidores de varejo perdem dinheiro ao negociar CFDs e Spread Bets com esse provedor. Pense bem se você entende como funcionam os CFDs e as Spread Bets e se pode se dar ao luxo de correr o alto risco de perder seu dinheiro. Se necessário, procure orientação independente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2436609/Image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage