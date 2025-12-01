Vantage Foundation doa HK$ 1 milhão para apoiar moradores afetados pelo incêndio em Hong Kong

HONG KONG, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation doou HK$ 1 milhão para apoiar a resposta emergencial e a reconstrução pós-desastre após o incêndio no 5º andar do edifício Wang Fuk Court, em Tai Po, Hong Kong. O incêndio causou danos severos a várias residências e perturbou significativamente a vida dos moradores locais.

A doação foi destinada a organizações beneficentes reconhecidas localmente para fornecer assistência urgente, incluindo abrigo temporário, suprimentos essenciais e apoio comunitário de recuperação de médio prazo.

Além das contribuições financeiras, representantes da administração da Vantage e membros da equipe de apoio visitaram a área afetada para participar dos esforços de ajuda humanitária, oferecendo conforto e assistência aos moradores enquanto enfrentavam as consequências do desastre. Essa ação reflete o compromisso de longa data da Vantage com a responsabilidade social corporativa e reforça nossa crença de que o verdadeiro apoio vem não apenas dos recursos, mas também do cuidado humano e da conexão.

A Vantage declarou:

"Na Vantage, acreditamos que é nossa responsabilidade apoiar a comunidade em tempos de crise. O incêndio no Wang Fuk Court afetou profundamente muitas famílias, e esperamos que essa doação ajude a acelerar sua recuperação. Também temos orgulho dos membros da equipe que visitaram o site de forma proativa para demonstrar apoio. Sua empatia e solidariedade exemplificam os valores fundamentais da nossa empresa."

Como uma plataforma dedicada a iniciativas filantrópicas globais, a Vantage Foundation há muito tempo está envolvida em ajuda em desastres, educação e programas comunitários na Ásia e no mundo todo. No futuro, a Fundação continuará monitorando o impacto de longo prazo deste incidente e explorando maneiras adicionais de apoiar esforços sustentados de recuperação quando necessário.

