PORT VILA, Vanuatu, 17 de outubro 2025 /PRNewswire/ -- A Vantage, corretora de múltiplos ativos tem o orgulho de anunciar que foi indicada em sete categorias no próximo Finance Magnates Awards 2025, em reconhecimento à inovação e ao compromisso com a excelência da corretora nos mercados globais.

No Finance Magnates Awards 2025, a Vantage foi selecionada nas seguintes categorias de prêmios do Reino Unido:

Vantage obtém sete nomeações nos Finance Magnates Awards 2025 (PRNewsfoto/Vantage)

Melhor corretora de spreads 2025 (Reino Unido)

Melhor corretora com melhor programa de afiliados 2025 (Reino Unido)

Corretora mais confiável de 2025 (Reino Unido)

Melhor corretora geral 2025 (Reino Unido)

A Vantage também recebeu indicações nas categorias de prêmios do Vietnã:

Corretora mais confiável de 2025 (Vietnã)

Corretora com crescimento mais rápido em 2025 (Vietnã)

Melhor corretora geral 2025 (Vietnã)

O Finance Magnates Awards está entre os prêmios mais respeitados do setor de trading, prestigiando corretoras e fintech que demonstram forte liderança, desempenho e serviço.

"Essas indicações refletem nosso compromisso em oferecer aos clientes condições comerciais competitivas, plataformas inovadoras e altos padrões de transparência", afirmou Marc Despallieres, CEO da Vantage. "Estamos honrados em sermos reconhecidos nessas categorias de prêmios e esperamos continuar elevando o nível."

A votação para o Finance Magnates Awards 2025 começa em 29 de outubro de 2025. A Vantage convida seus clientes, parceiros e a comunidade a participar e demonstrar seu apoio.

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é corretora de CFD de múltiplos ativos que oferece aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para operar produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com 15 anos de experiência no mercado, a Vantage vai além do papel de corretora, oferecendo uma plataforma de trading confiável que proporciona aos clientes acesso a oportunidades únicas de trading.

A Vantage é autorizada e regulamentada pela Comissão de Serviços Financeiros de Vanuatu (VFSC). As nomeações mencionadas neste comunicado refletem o reconhecimento do setor e não implicam em aprovação regulatória para a entidade licenciada pela VFSC.

Negocie de forma mais inteligente @vantage

AVISO DE RISCO: Os CFDs são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de ter entendido os riscos antes de negociar.

Isenção de responsabilidade: este artigo é fornecido apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação de quaisquer produtos ou serviços financeiros. O conteúdo não se destina a residentes de nenhuma jurisdição onde tal distribuição ou uso seja contrário às leis ou regulamentos locais. Recomendamos aos leitores que procurem aconselhamento profissional independente antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento. Qualquer confiança depositada nas informações apresentadas será estritamente por sua conta e risco.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2785758/Vantage_Secures_Seven_Nominations_Finance_Magnates_Awards_2025.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5538336/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage