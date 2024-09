Venture Global Aumenta Salário de Professores e Funcionários de Escolas Públicas na Paróquia de Cameron

ARLINGTON, Virgínia, 10 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global anunciou que a empresa doará US $ 6 milhões nos próximos três anos para apoiar diretamente professores e funcionários de escolas públicas em Cameron Parish, Louisiana. Lar da instalação de exportação de GNL Calcasieu Pass da Venture Global e de sua futura instalação de exportação de GNL CP2, a Cameron Parish verá essa doação aumentar a remuneração anual de 270 professores e funcionários de escolas públicas em aproximadamente 15%.

"A Venture Global orgulha-se de fazer parte da Cameron Parish e retribuir a uma comunidade que nos acolheu em sua casa. Estamos entusiasmados por podermos mostrar a nossa gratidão e ajudar a apoiar ainda mais o crescimento e as oportunidades na Paróquia de Cameron, apoiando o seu sistema de ensino público. Nossa doação proporcionará a cada professor e funcionário do sistema escolar da Paróquia um aumento salarial bem merecido e considerável, e energizará ainda mais um sistema educacional já de alto desempenho para beneficiar a próxima geração da Paróquia de Cameron", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global.

Esta doação significativa reforçará o já competitivo sistema escolar de Cameron Parish, que é consistentemente o melhor classificado na Louisiana. Isso fortalecerá a capacidade da Paróquia de contratar e reter os professores e funcionários que são tão importantes para oferecer a educação de alta qualidade que as famílias da Paróquia de Cameron merecem e esperam.

"Desde o primeiro dia, nossa administração tem lutado para melhorar nosso sistema educacional e trazer as pessoas de volta à Louisiana. Este investimento é uma prova disso. Agora, com o desenvolvimento de GNL nos EUA e parceiros como a Venture Global investindo fortemente nessas comunidades da linha de frente, a economia do sudoeste da Louisiana está crescendo e prosperando", disse o governador da Louisiana, Jeff Landry. "Gostaria de agradecer à Venture Global por este compromisso significativo com o sistema educacional da Louisiana. A educação é a espinha dorsal do nosso país e este investimento é um divisor de águas para Cameron Parish e todo o nosso estado."

"Estamos extremamente entusiasmados com a generosa doação da Venture Global para ajudar a complementar a remuneração dos professores e funcionários da Cameron Parish School. A sua doação não só mostra o seu apoio contínuo à nossa paróquia, mas especificamente o seu compromisso com o nosso sistema escolar. Nossos professores e funcionários fazem um trabalho fenomenal ao oferecer a melhor oportunidade educacional possível para os alunos da Paróquia de Cameron. Os resultados mostram que nosso distrito se classificou entre os melhores nos últimos 10 anos. É realmente notável o que nossos alunos e funcionários conseguiram realizar, dados todos os obstáculos, barreiras e navios difíceis que enfrentaram. Esta doação aproxima-nos do nosso objetivo final de ter o salário dos professores da Paróquia de Cameron alinhado com a média nacional", disse Charley Lemons, Superintendente das Escolas Paroquiais de Cameron.

O novo investimento da Venture Global em professores e funcionários da Cameron Parish baseia-se nos compromissos substanciais da empresa com programas de treinamento e aprendizagem da força de trabalho em toda a Louisiana. O programa Will to Skill da Venture Global oferece mão de obra qualificada e treinamento técnico gratuito aos membros da comunidade da linha de frente para equipá-los com o conjunto de habilidades para iniciar carreiras comerciais bem-sucedidas em toda a Louisiana. Até o final deste ano, a Will to Skill está a caminho de ter se formado bem mais de 300 alunos desde o início do programa em 2020 - e seus impactos positivos têm mudado verdadeiramente a vida de muitos de seus alunos e suas famílias.

Além disso, na Paróquia de Cameron, a Venture Global lançou e concluiu com sucesso um programa inaugural de aprendizagem para funções de operações e manutenção. Todos os aprendizes foram recrutados na SOWELA Technical Community College e agora conseguiram emprego em tempo integral. A Venture Global planeja expandir este programa no futuro, com aulas de recrutamento maiores e mais oportunidades na área do sudoeste da Louisiana.

