Venture Global erhöht die Gehälter von Lehrern und Mitarbeitern öffentlicher Schulen in Cameron Parish

ARLINGTON, Va., 10. September 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global hat angekündigt, dass das Unternehmen $6 Millionen über die nächsten drei Jahre spenden wird, um Lehrer und Mitarbeiter öffentlicher Schulen in Cameron Parish, Louisiana, direkt zu unterstützen. In Cameron Parish, der Heimat der Calcasieu-Pass-LNG-Exportanlage von Venture Global und der künftigen CP2-LNG-Exportanlage, wird diese Spende das jährliche Gehalt von 270 Lehrern und Mitarbeitern öffentlicher Schulen um etwa 15 % erhöhen.

"Venture Global ist stolz darauf, Teil von Cameron Parish zu sein und der Gemeinde, die uns willkommen geheißen hat, etwas zurückzugeben. Wir freuen uns sehr, dass wir durch die Unterstützung des öffentlichen Schulsystems von Cameron Parish unsere Dankbarkeit zeigen und zu weiterem Wachstum und neuen Möglichkeiten beitragen können. Unsere Spende wird allen Lehrern und Angestellten des Schulsystems in Cameron Parish eine wohlverdiente und beträchtliche Gehaltserhöhung zukommen lassen und das ohnehin schon leistungsstarke Bildungssystem weiter stärken, damit die nächste Generation von Cameron Parish davon profitieren kann", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.

Mit dieser bedeutenden Spende wird das ohnehin schon wettbewerbsfähige Schulsystem von Cameron Parish, das in Louisiana stets einen Spitzenplatz einnimmt, noch weiter verbessert. Es wird die Fähigkeit der Gemeinde stärken, die Lehrer und Mitarbeiter einzustellen und zu halten, die so wichtig sind, um die qualitativ hochwertige Bildung zu liefern, die die Familien von Cameron Parish verdienen und erwarten.

"Seit dem ersten Tag hat unsere Regierung dafür gekämpft, unser Bildungssystem zu verbessern und die Menschen zurück nach Louisiana zu bringen. Diese Investition ist ein Beweis dafür. Mit der Entwicklung von U.S. LNG und Partnern wie Venture Global, die massiv in diese Gemeinden an vorderster Front investieren, wächst und gedeiht die Wirtschaft im Südwesten Louisianas", so Gouverneur von Louisiana Jeff Landry. "Ich möchte mich bei Venture Global für dieses bedeutende Engagement für das Bildungssystem von Louisiana bedanken. Bildung ist das Rückgrat unseres Landes, und diese Investition ist ein entscheidender Schritt für Cameron Parish und unseren gesamten Bundesstaat."

"Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende von Venture Global, mit der wir die Gehälter der Lehrer und Mitarbeiter der Cameron Parish School aufstocken können. Ihre Spende zeigt nicht nur ihre anhaltende Unterstützung für unsere Gemeinde, sondern insbesondere ihr Engagement für unser Schulsystem. Unsere Lehrer und Mitarbeiter leisten phänomenale Arbeit, um den Schülern von Cameron Parish die bestmöglichen Bildungsmöglichkeiten zu bieten. Die Ergebnisse zeigen, dass unser Bezirk in den letzten 10 Jahren zu den besten gehört hat. Es ist wirklich bemerkenswert, was unsere Schüler und Mitarbeiter angesichts all der Hindernisse, Hürden und harten Schiffe, die sie ertragen mussten, erreicht haben. Mit dieser Spende kommen wir unserem Ziel näher, die Lehrergehälter in Cameron Parish an den nationalen Durchschnitt anzugleichen", sagte Charley Lemons, Superintendent der Cameron Parish Schools.

Die neue Investition von Venture Global in Lehrer und Mitarbeiter von Cameron Parish baut auf dem umfangreichen Engagement des Unternehmens für die Ausbildung von Arbeitskräften und Lehrlingen in ganz Louisiana auf. Das Programm "Will to Skill" von Venture Global bietet Facharbeitern und technischen Fachkräften kostenlose Schulungen an, um sie mit den Fähigkeiten auszustatten, die ihnen den Start in eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in Louisiana ermöglichen. Bis zum Ende dieses Jahres wird Will to Skill seit der Einführung des Programms im Jahr 2020 weit über 300 Absolventen hervorgebracht haben - und die positiven Auswirkungen haben das Leben vieler Schüler und ihrer Familien nachhaltig verändert.

Darüber hinaus hat Venture Global in Cameron Parish ein Lehrlingsprogramm für Betriebs- und Wartungsaufgaben gestartet und erfolgreich abgeschlossen. Alle Auszubildenden wurden vom SOWELA Technical Community College rekrutiert und haben nun eine Vollzeitstelle. Venture Global plant, dieses Programm in Zukunft weiter auszubauen, mit größeren Rekrutierungsklassen und weiteren Möglichkeiten im Südwesten Louisianas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg