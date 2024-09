Venture Global aumenta el salario de los maestros y el personal de las escuelas públicas en la parroquia de Cameron

ARLINGTON, Virginia, 9 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global ha anunciado que la compañía donará $ 6 millones durante los próximos tres años para apoyar directamente a los maestros y al personal de las escuelas públicas en Cameron Parish, Louisiana. Cameron Parish, sede de la instalación de exportación de GNL Calcasieu Pass de Venture Global y su futura instalación de exportación de GNL CP2, verá que esta donación aumentará la compensación anual de 270 maestros y personal de escuelas públicas en aproximadamente un 15 %.

"Venture Global se enorgullece de ser parte de Cameron Parish y retribuir a una comunidad que nos ha dado la bienvenida a su hogar. Estamos encantados de poder mostrar nuestra gratitud y ayudar a apoyar un mayor crecimiento y oportunidad en Cameron Parish apoyando su sistema de escuelas públicas. Nuestra donación proporcionará a cada maestro y empleado del sistema escolar en la parroquia un aumento salarial bien merecido y considerable, y energizará aún más un sistema educativo ya de alto rendimiento para beneficiar a la próxima generación de la parroquia de Cameron ", dijo Mike Sabel, CEO de Venture Global.

Esta importante donación mejorará el ya competitivo sistema escolar de Cameron Parish, que es constantemente el mejor clasificado en Louisiana. Fortalecerá la capacidad de la Parroquia para contratar y retener a los maestros y al personal escolar que son tan importantes para brindar la educación de alta calidad que las familias de la Parroquia de Cameron merecen y esperan.

"Desde el primer día, nuestra Administración ha luchado para mejorar nuestro sistema educativo y traer a la gente de vuelta a Luisiana. Esta inversión es un testimonio de eso. Ahora, con el desarrollo del GNL en los Estados Unidos y socios como Venture Global que invierten fuertemente en estas comunidades de primera línea, la economía del suroeste de Luisiana está creciendo y prosperando ", dijo el gobernador de Luisiana, Jeff Landry. "Me gustaría agradecer a Venture Global por este importante compromiso con el sistema educativo de Luisiana. La educación es la columna vertebral de nuestro país y esta inversión es un cambio de juego para Cameron Parish y todo nuestro estado ".

"Estamos muy entusiasmados con la generosa donación de Venture Global para ayudar a complementar el pago de los maestros y el personal de Cameron Parish School. Su donación no solo muestra su continuo apoyo a nuestra parroquia, sino específicamente su compromiso con nuestro sistema escolar. Nuestros maestros y personal hacen un trabajo fenomenal al proporcionar la mejor oportunidad educativa posible para los estudiantes de Cameron Parish. Los resultados muestran que nuestro distrito se ha clasificado entre los mejores en los últimos 10 años. Es realmente notable lo que nuestros estudiantes y personal han podido lograr dados todos los obstáculos, obstáculos y embarcaciones difíciles que han soportado. Esta donación nos acerca a nuestro objetivo final de que el salario de los maestros de Cameron Parish esté alineado con el promedio nacional ", dijo Charley Lemons, Superintendente de Escuelas de Cameron Parish.

La nueva inversión de Venture Global en los maestros y el personal de la escuela de Cameron Parish se basa en los compromisos sustanciales de la compañía con los programas de capacitación y aprendizaje de la fuerza laboral en Louisiana. El programa Will to Skill de Venture Global proporciona mano de obra calificada y capacitación técnica gratuita a los miembros de la comunidad de primera línea para equiparlos con el conjunto de habilidades para lanzar carreras comerciales exitosas en Luisiana. Para fines de este año, Will to Skill está en camino de haberse graduado con más de 300 estudiantes desde el inicio del programa en 2020, y sus impactos positivos han cambiado verdaderamente la vida de muchos de sus estudiantes y sus familias.

Además, en la parroquia de Cameron, Venture Global lanzó y completó con éxito un programa inaugural de aprendizaje para funciones de operaciones y mantenimiento. Todos los aprendices fueron reclutados en SOWELA Technical Community College y ahora han obtenido un empleo a tiempo completo. Venture Global planea hacer crecer este programa en el futuro, con clases de reclutamiento más grandes y más oportunidades en el área del suroeste de Louisiana.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/venture_Logo.jpg

FUENTE Venture Global LNG