1Venture Global 增加卡梅倫教區公立學校教師和員工薪酬

維吉尼亞州阿靈頓2024年9月11日 /美通社/ -- Venture Global 宣佈公司將在未來三年捐出 600 萬美元,直接支持路易斯安那州卡梅倫教區 (Cameron Parish) 的公立學校教師和工作人員。Cameron Parish 是 Venture Global 的 Calcasieu Pass LNG 出口設施,以及其未來 CP2 LNG 出口設施的所在地,這筆捐款將讓 270 名公立學校教職員的每年人工增加約 15%。

「Venture Global 很自豪能成為卡梅倫教區的一分子,並為歡迎我們進入的社區貢獻回饋。我們很高興能夠透過支持其公立學校系統,以表達感謝之情,並支援卡梅倫教區的進一步成長和發掘機會。我們的捐款,將讓教區的每位教師和學校系統員工獲得當之無愧的大幅加薪,為已經表現優異的教育系統打通任督二脈,讓卡梅倫教區的下一代受惠。」Venture Global 行政總裁 Mike Sabel 表示。

這筆龐大捐款,將讓卡梅倫教區已經具競爭力的學校系統如虎添翼,此學校系統在路易斯安那州一直排名第一。這將加強教區僱用和留住教師和教職員的能力,這些教師和教職員,對提供卡梅倫教區家庭應得和期待的高質量教育非常重要。

「從第一天起,我們的政府一直致力於改善我們的教育體系,並將人們帶回路易斯安那州。這項投資正好證明這一點。如今,隨著美國的液化天然氣開發和 Venture Global 等合作拍檔大量投資於這些前線社區,路易斯安那州西南的經濟正在增長和蓬勃發展,」路易斯安那州州長 Jeff Landry 表示:「我要感謝 Venture Global 對路易斯安那州教育系統的重要承諾。教育是我們國家的骨幹,這項投資將改變卡梅隆教區和我們整個州份的遊戲規則。」

「對於 Venture Global 的大方捐款我們非常興奮,捐款有助支付金馬倫教區學校教師和員工的補助金。Venture Global 的捐款,不僅表明對我們的教區持續支持,更具體地表明對我們學校系統的承諾。我們的老師和員工,在為卡梅倫教區學生提供最佳的教育機會方面貢獻良多。結果顯示,我們的學區在過去 10 年間,一直名列前茅。儘管我們的學生和教職員經歷了種種障礙與艱辛,但所取得的成就確實令人讚嘆。這筆捐款使我們更接近最終目標,即讓卡梅倫教區教師薪酬與全國平均水平一致。」卡梅倫教區校監 Charley Lemons 表示。

Venture Global 對金馬倫教區教師和員工的新投資,基於公司對路易斯安那州的勞動力培訓和學徒計劃的重大承諾。Venture Global 的 Will to Skill 計劃,為前線社區成員提供熟練勞工和技術培訓,讓社區成員身懷技能,在路易斯安那州展開成功的貿易職業。截至今年年底,自 2020 年計劃成立以來,Will to Skill 將有超過 300 名學生畢業,其正面影響確實改變了許多學生及其家庭的生活。

此外,在金馬倫教區,Venture Global 啟動並成功完成了一項營運和維護職位的首屆學徒計劃。所有學徒都是從 SOWELA 技術社區學院招聘,現已獲得全職工作。Venture Global 計劃將來擴大此計劃,在路易斯安那州西南地區提供更大型的招聘班和更多機會。

SOURCE Venture Global LNG