Venture Global lança primeiro navio da frota de GNL de última geração

ARLINGTON, Virgínia, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a Venture Global anunciou o lançamento bem-sucedido de seu primeiro navio de GNL, o Venture Gator, em uma cerimônia realizada no estaleiro Samsung Heavy Industries em Geoji-si, Coreia do Sul. O Venture Gator é o primeiro de nove transportadores de GNL da frota da Venture Global a ser concluído em rápida sucessão em três estaleiros na Coreia do Sul nos próximos 24 meses, que transportarão GNL dos EUA para vários parceiros e destinos globais. O navio emprega a melhor tecnologia ambiental e de eficiência da categoria e será alimentado principalmente pelo gás natural liquefeito da Venture Global. O Venture Gator e progressivamente os outros oito navios da frota começarão a servir nossos parceiros globais na Europa e na Ásia a partir deste outono.

Cortesia da Venture Global (PRNewsfoto/Venture Global LNG)

"A Venture Global orgulha-se de ter lançado o nosso primeiro navio, o Venture Gator em SHI, na Coreia. O presidente Biden se comprometeu a aumentar o fornecimento de GNL para a Europa e temos o prazer de estar em posição de continuar a apoiar esses esforços com uma frota marítima de rápido crescimento, totalmente detida, operada e controlada pela Venture Global. Com esses navios, aumentaremos a segurança do fornecimento de gás natural, por meio de GNL de baixo custo entregue diretamente a aliados em todo o mundo ", disse Mike Sabel, CEO da Venture Global.

O Venture Gator é um navio de 174.000 metros cúbicos, em uma frota de última geração que apresenta as mais novas tecnologias limpas do setor para o transporte de GNL em todo o mundo. O novo projeto do casco; reliqueficação a bordo (para gás liquefeito que tem "fervido" em trânsito); sistemas de lubrificação de ar (ejetando bolhas de ar do casco para reduzir o atrito através da água); um gerador de eixo auxiliar (reduzindo o número de geradores auxiliares funcionando no mar) e sistemas de recirculação de gases de escape (para reduzir o metano) tornam a frota de transportadores de GNL da Venture Global entre as mais limpas do oceano atualmente.

Sobre a Venture Global LNG

A Venture Global é uma fornecedora de GNL dos EUA de longo prazo e baixo custo, proveniente de bacias de gás natural norte-americanas ricas em recursos. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir o primeiro GNL em janeiro de 2022. A empresa também está construindo ou desenvolvendo 60 MTPA adicionais de capacidade de produção na Louisiana para fornecer energia limpa e acessível para o mundo. A empresa está desenvolvendo projetos de Captura e Sequestro de Carbono (CCS) em cada uma de suas instalações de GNL

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2448163/Venture_Global_LNG.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031724/4782878/venture_Logo.jpg

FONTE Venture Global LNG