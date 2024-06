Venture Global lässt erstes Schiff der hochmodernen LNG-Flotte vom Stapel

ARLINGTON, Va., 26. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Venture Global gab heute den erfolgreichen Stapellauf seines ersten LNG-Schiffs, der Venture Gator, bei einer Zeremonie in der Samsung Heavy Industries-Werft in Geoji-si, Südkorea, bekannt. Die Venture Gator ist der erste von neun LNG-Transportern der Venture Global-Flotte, die in den kommenden 24 Monaten auf drei Werften in Südkorea in rascher Folge fertiggestellt werden und LNG aus den USA zu mehreren globalen Partnern und Bestimmungsorten transportieren werden. Das Schiff verfügt über die beste Umwelt- und Effizienztechnologie seiner Klasse und wird hauptsächlich mit Flüssigerdgas von Venture Global betrieben. Die Venture Gator und nach und nach auch die anderen acht Schiffe der Flotte werden ab diesem Herbst ihre Dienste für unsere weltweiten Partner in Europa und Asien aufnehmen.

Courtesy of Venture Global

"Venture Global ist stolz darauf, dass unser erstes Schiff, die Venture Gator , bei SHI in Korea vom Stapel gelaufen ist. Präsident Biden hat sich verpflichtet, die LNG-Lieferungen nach Europa zu erhöhen, und wir freuen uns, dass wir in der Lage sind, diese Bemühungen mit einer schnell wachsenden Schiffsflotte zu unterstützen, die sich vollständig im Besitz von Venture Global befindet und von uns betrieben und kontrolliert wird. Mit diesen Schiffen werden wir die Sicherheit der Erdgasversorgung erhöhen, indem wir kostengünstiges LNG direkt an Verbündete in der ganzen Welt liefern", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global.

Die Venture Gator ist ein 174.000-Kubikmeter-Schiff und gehört zu einer hochmodernen Flotte, die die neuesten, sauberen Technologien der Branche für den weltweiten Transport von Flüssigerdgas vorstellt. Das neue Design des Schiffsrumpfes, die Wiederverflüssigung an Bord (zur Verflüssigung von Gas, das während des Transports "verdampft" ist), Luftschmiersysteme (die Luftblasen aus dem Schiffsrumpf ausstoßen, um die Reibung durch das Wasser zu verringern), ein Hilfswellengenerator (der die Anzahl der auf See laufenden Hilfsgeneratoren reduziert) und Abgasrückführungssysteme (zur Reduzierung von Methan) machen die LNG-Neubau-Flotte von Venture Global zu einer der saubersten auf den Weltmeeren.

Über Venture Global LNG

Venture Global ist ein langfristiger, kostengünstiger Anbieter von US-amerikanischem LNG, das aus ressourcenreichen nordamerikanischen Erdgaslagerstätten stammt. Die erste Anlage von Venture Global, Calcasieu Pass, begann im Januar 2022 mit der Produktion des ersten LNG. Darüber hinaus baut oder entwickelt das Unternehmen weitere 60 MTPA an Produktionskapazität in Louisiana, um die Welt mit sauberer, erschwinglicher Energie zu versorgen. Das Unternehmen entwickelt Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -absorption (CCS) in jeder seiner LNG-Anlagen

