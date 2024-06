Venture Global met à l'eau le premier navire de sa flotte GNL ultramoderne

ARLINGTON, Va., June 26, 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Venture Global a annoncé le lancement réussi de son premier navire GNL , le Venture Gator, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée sur le chantier naval de Samsung Heavy Industries à Geoji-si, en Corée du Sud. Le Venture Gator est le premier des neuf méthaniers de la flotte Venture Global qui seront achevés en succession rapide sur trois chantiers navals en Corée du Sud au cours des 24 prochains mois, et qui transporteront du GNL des États-Unis vers de multiples partenaires et destinations dans le monde. Le navire déploie les meilleures technologies en matière d'environnement et d'efficacité et sera principalement alimenté par le gaz naturel liquéfié de Venture Global. Le Venture Gator et progressivement les huit autres navires de la flotte commenceront à desservir nos partenaires mondiaux en Europe et en Asie à partir de cet automne.

"Venture Global est fier d'avoir mis à l'eau son premier navire, le Venture Gator, chez SHI en Corée. Le président Biden s'est engagé à accroître l'approvisionnement en GNL de l'Europe et nous sommes heureux d'être en mesure de continuer à soutenir ces efforts grâce à une flotte maritime en pleine croissance, entièrement détenue, exploitée et contrôlée par Venture Global. Grâce à ces navires, nous renforcerons la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel, en livrant du GNL à bas prix directement à nos alliés dans le monde entier", a déclaré Mike Sabel, PDG de Venture Global.

Le Venture Gator est un navire de 174 000 mètres cubes qui fait partie d'une flotte de pointe présentant les technologies les plus récentes et les plus propres pour le transport de GNL à travers le monde. La nouvelle conception de la coque, la reliquéfaction à bord (pour liquéfier le gaz qui a "bouilli" pendant le transport), les systèmes de lubrification à l'air (éjectant des bulles d'air de la coque pour réduire le frottement dans l'eau), un générateur d'arbre auxiliaire (réduisant le nombre de générateurs auxiliaires fonctionnant en mer) et les systèmes de recirculation des gaz d'échappement (pour réduire le méthane) font de la flotte de transporteurs de GNL nouvellement construits de Venture Global l'une des plus propres sur l'océan à l'heure actuelle.

Venture Global est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL américain provenant de bassins de gaz naturel nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé à produire du GNL en janvier 2022. L'entreprise construit ou développe également une capacité de production supplémentaire de 60 MTPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au monde entier. L'entreprise développe des projets de captage et de séquestration du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

