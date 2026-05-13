Wacom Apresenta a Wacom Art Pen 2: Caneta de última geração com rotação de 360° do cilindro para artistas digitais

Facilitamos a liberdade expressiva dos artistas digitais profissionais com a mais recente caneta sensível à rotação da Wacom, que traz a sensação das ferramentas tradicionais para a criação digital.

TÓQUIO, 12 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Wacom anunciou hoje a Wacom Art Pen 2, uma caneta sensível à rotação projetada para artistas digitais e profissionais criativos que buscam controle preciso e expressivo em seus fluxos de trabalho digitais.

Controle expressivo com rotação do cilindro

Wacom Unveils Wacom Art Pen 2: Next-Generation Pen with 360° Barrel Rotation for Digital Artists

Com base no legado da Wacom Art Pen original (KP701E), a nova Wacom Art Pen 2 continua a oferecer rotação do cilindro em 360° e traz essa capacidade para a mais recente tecnologia da canetada Wacom. Com pincéis, canetas e cursores compatíveis, ela pode responder não apenas à pressão e inclinação, mas também ao ângulo de rotação da caneta (quando usada com software compatível). A Wacom Art Pen 2 permite que os artistas variem a espessura e o caráter de suas linhas simplesmente girando a caneta na mão, da mesma forma que os artistas tradicionais ajustam o ângulo de um lápis, pincel plano, marcador de feltro ou caneta de caligrafia para obter diferentes efeitos expressivos. Esse controle intuitivo permite uma experiência de desenho mais natural e dinâmica, que reflete de perto a versatilidade das ferramentas tradicionais familiares.

"Durante anos, a Wacom Art Pen tem sido apreciada pelos artistas por sua sensação única e possibilidades expressivas. Com a Wacom Art Pen 2, ouvimos nossa comunidade apaixonada e refinamos o que os usuários amam, trazendo essa experiência familiar para a nossa mais recente tecnologia de caneta", disse Koji Yano, vice-presidente sênior da Creative Experience Unit da Wacom. "Ao integrar esses recursos aos nossos dispositivos atuais, nosso objetivo é fornecer aos criadores ainda mais liberdade para dar vida às suas visões."

Design inteligente para artistas

A Wacom Art Pen 2 possui a tecnologia EMR sem bateria da Wacom e está equipada com três botões de caneta, ajudando a otimizar o fluxo de trabalho e minimizar interrupções. Com até 8.192 níveis de sensibilidade à pressão, a caneta oferece controle suave e preciso, desde esboços delicados até traços ousados e dinâmicos. Um suporte para pontas integrado dentro do cilindro da caneta armazena três pontas sobressalentes, para que os artistas possam substituí-las rapidamente sempre que necessário.

Novas opções de pontas para um toque artístico

Os artistas podem escolher entre três tipos de pontas recém-desenvolvidas: pontas Art Pen 2 Carbon Shaft POM, pontas Art Pen 2 POM e pontas de feltro Art Pen 2. Cada uma foi projetada para proporcionar uma sensação de desenho distinta. A caneta é fornecida com uma ponta Art Pen 2 Carbon Shaft POM instalada. Essas pontas são exclusivas da Wacom Art Pen 2 e não são intercambiáveis com as pontas da Wacom Pro Pen 3.

Compatibilidade

A Wacom Art Pen 2 é compatível com o Wacom MovinkPad Pro 14, Wacom Intuos Pro (PTK470 / PTK670 / PTK870), Wacom Cintiq 16 (DTK168), Wacom Cintiq 24 (DTK246) e a Wacom Cintiq 24 touch (DTH246). Wacom Cintiq Pro (DTH172 / DTH227 / DTH271) será compatível ainda este ano.

Disponibilidade

A Wacom Art Pen 2 estará disponível em breve.

Observação: Ao contrário da Wacom Pro Pen 3, a Wacom Art Pen 2 não suporta placas de botões, empunhaduras ou pesos de equilíbrio intercambiáveis para personalizar a empunhadura ou o centro de gravidade da caneta.

Sobre a Wacom

A Wacom é líder global em soluções de caneta digital, oferecendo ferramentas intuitivas para escrever e desenhar. Nossos produtos são confiáveis em todos os campos criativos - desde estúdios e salas de aula até a área da saúde - apoiando estudantes e profissionais. As tecnologias de caneta da Wacom também alimentam muitos PCs, mesas digitalizadoras e telefones habilitados para caneta por meio de parcerias com as principais marcas de tecnologia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2975503/Wacom_Unveils_Wacom_Art_Pen_2_Next_Generation_Pen_360__Barrel.jpg

FONTE Wacom