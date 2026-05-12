Wacom dévoile le Wacom Art Pen 2 : un stylet de nouvelle génération doté d'un mécanisme de rotation à 360° du corps pour reproduire fidèlement le geste des artistes numériques.

Une plus grande liberté d'expression est offerte aux artistes numériques exigeants avec le tout dernier stylet sensible à la rotation de Wacom, qui permet d'allier les sensations des outils traditionnels à la création numérique.

TOKYO, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Wacom annonce le lancement du Wacom Art Pen 2, un stylet sensible à la rotation conçu pour les artistes numériques et les professionnels de la création à la recherche d'un contrôle précis et expressif dans leurs flux de tâches numériques.

La rotation du Stylet au service d'un contrôle expressif

Wacom Unveils Wacom Art Pen 2: Next-Generation Pen with 360° Barrel Rotation for Digital Artists

S'appuyant sur l'héritage du stylet Wacom Art Pen original (KP701E), le nouveau Wacom Art Pen 2 offre toujours la rotation du corps du stylet à 360° et intègre cette capacité dans la toute dernière gamme de technologies Pro Pen 3 de Wacom. Équipé de pinceaux, crayons et curseurs compatibles, il réagit non seulement à la pression et à l'inclinaison, mais également à l'angle de rotation du stylet (lorsqu'il est utilisé avec le logiciel pris en charge). Le stylet Wacom Art Pen 2 permet aux artistes de varier l'épaisseur et le caractère de leurs lignes en faisant simplement pivoter le stylet dans leur main, comme le font les artistes traditionnels lorsqu'ils ajustent l'angle de leur crayon, de leur pinceau plat, de leur feutre ou de leur plume de calligraphie pour obtenir différents effets expressifs. Ce contrôle intuitif permet d'expérimenter le dessin de manière plus naturelle et plus dynamique, et reflète fidèlement la polyvalence des outils traditionnels connus de tous.

« Les artistes plébiscitent depuis des années le stylet Wacom Art Pen pour sa prise en main et ses possibilités expressives. Avec Wacom Art Pen 2, nous avons répondu à la passion de notre communauté en perfectionnant ce qu'elle aime, par l'intégration de cette expérience familière à notre toute dernière technologie Pro Pen 3 », a indiqué Koji Yano, Vice-président senior de l'unité Creative Experience chez Wacom. « En intégrant ces capacités dans nos périphériques actuels, notre objectif est d'offrir aux créateurs une plus grande liberté pour donner vie à leur vision. »

Une conception intelligente pour les artistes

Le stylet Wacom Art Pen 2 est doté de la technologie EMR sans pile de Wacom et est équipé de trois boutons, ce qui contribue à rationaliser le flux de tâches et à minimiser les interruptions. Avec jusqu'à 8 192 niveaux de sensibilité à la pression, le stylet assure un contrôle fluide et précis, tant pour les croquis délicats que pour les traits audacieux et dynamiques. Un porte-pointes intégré au fourreau du stylet permet de ranger trois pointes de rechange : les artistes peuvent ainsi les remplacer rapidement en cas de besoin.

Nouvelles options de pointes disponibles au service de la sensation artistique

Les artistes peuvent choisir parmi trois types de pointes nouvellement développées et conçues pour offrir des sensations de dessin distinctes : les pointes Art Pen 2 Carbon Shaft POM, les pointes Art Pen 2 POM et les pointes feutres Art Pen 2 Felt. Le stylet est livré avec une pointe Art Pen 2 Carbon Shaft POM déjà installée. Ces pointes sont exclusives au stylet Wacom Art Pen 2 et ne sont pas interchangeables avec les pointes Wacom Pro Pen 3.

Compatibilité

Basé sur la technologie du stylet Wacom Pro Pen 3, le stylet Wacom Art Pen 2 est compatible avec Wacom MovinkPad Pro 14, Wacom Intuos Pro (PTK470 / PTK670 / PTK870), Wacom Cintiq 16 (DTK168), Wacom Cintiq 24 (DTK246) et Wacom Cintiq 24 Touch (DTH246). La compatibilité avec les Wacom Cintiq Pro (DTH172 / DTH227 / DTH271) suivra ultérieurement.

Disponibilité

Le stylet Wacom Art Pen 2 sera disponible prochainement.

Remarque : contrairement au stylet Wacom Pro Pen 3, le Wacom Art Pen 2 ne prend pas en charge les plaques à boutons interchangeables, les gaines et les poids d'équilibrage permettant de personnaliser la prise en main ou le centre de gravité du stylet.

À propos de Wacom

Wacom est un leader mondial dans le domaine des solutions de stylets numériques, proposant des outils intuitifs pour l'écriture et le dessin. Nos produits sont reconnus et utilisés dans de nombreux domaines créatifs — des studios et salles de classe aux soins de santé — et bénéficient autant aux étudiants qu'aux professionnels. Les technologies de stylet Wacom équipent également de nombreux PC, tablettes à stylet et téléphones compatibles avec les stylets grâce à des partenariats avec les plus grandes marques technologiques.

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