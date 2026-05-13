와콤, 디지털 아티스트를 위한 360도 회전 기능 탑재

차세대 펜 '와콤 아트펜 2' 공개

와콤의 최신 회전 감지 기술로 전통적인 창작 도구의 질감을 디지털로 구현

창작 전문 아티스트에게 표현의 자유를 선사

도쿄, 2026년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 세계적인 타블렛 전문 기업 와콤(Wacom)은 표현력 넘치고 정밀한 제어를 원하는 디지털 아티스트와 크리에이티브 전문가를 위해 설계된 회전 감지 펜, 와콤 아트 펜 2 (Wacom Art Pen 2)를 공개했다.

배럴 회전을 통한 정밀한 제어

기존 와콤 아트펜(KP701E)의 기능을 이어받은 새로운 와콤 아트펜 2는 360도 배럴 회전 기능을 지속적으로 제공하며, 이 기능을 와콤의 최신 펜 기술에 도입했다. 호환되는 브러시, 펜 및 커서와 함께 사용할 경우, 필압과 기울기 뿐만 아니라 펜의 회전 각도에도 반응한다. (지원되는 소프트웨어 사용 시)

Wacom Unveils Wacom Art Pen 2: Next-Generation Pen with 360° Barrel Rotation for Digital Artists

와콤 아트펜 2를 사용하는 아티스트는 손 안에서 펜을 회전시키는 것만으로 선의 굵기와 특성을 다양하게 변화시킬 수 있다. 이는 아날로그 방식의 창작에 익숙한 아티스트들이 연필, 납작 붓, 펠트 마커 또는 캘리그래피 펜의 각도를 조절하여 다양한 표현 효과를 얻는 방식과 매우 흡사하다. 이러한 직관적인 제어는 창작자들에게 익숙한 전통 도구의 다채로운 표현력을 그대로 반영하여 더욱 자연스럽고 역동적인 드로잉 경험을 가능하게 해준다.

와콤 크리에이티브 사업부 수석 부사장 코지 야노(Koji Yano)는 "와콤 아트펜은 수년간 고유의 필기감과 표현 가능성으로 아티스트들의 사랑을 받아왔습니다. 우리는 열정적인 커뮤니티의 의견을 경청하고 그들이 사랑하는 기능을 개선하여, 그 익숙한 경험을 와콤의 최신 펜 기술에 가져와 와콤 아트펜 2를 선보이게 됐다"고 전했다. 또한 "와콤 아트펜 2 의 기능을 최신 와콤 제품들에 통합함으로써 창작자들이 자신의 비전을 실현할 수 있도록 더 큰 자유를 제공하는 것이 목표"라고 덧붙였다.

아티스트를 위한 스마트한 디자인

와콤 아트펜 2는 배터리가 필요 없는 와콤의 EMR 기술을 탑재하고 있으며, 워크플로우를 효율화 할 수 있는 3개의 커스텀 가능한 사이드 버튼을 장착해 작업에 방해 요소를 최소화할 수 있다. 최대 8,192단계의 필압 레벨을 통해 섬세한 스케치부터 대담하고 역동적인 스트로크까지 매끄럽고 정밀한 제어를 제공한다. 펜 내부에는 교체용 펜심 3개를 보관할 수 있는 내장형 펜심 홀더가 있어, 아티스트가 필요할 때마다 신속하게 펜심을 교체할 수 있다.

예술적 질감을 위한 새로운 펜심 옵션

와콤 아트펜 2에 제공되는 교체용 펜심 3종은 각각 독특한 드로잉 질감을 제공한다. 아트펜 2 카본 샤프트 POM 심(Art Pen 2 Carbon Shaft POM Nibs), 아트펜 2 POM 심(Art Pen 2 POM Nibs), 아트펜 2 펠트 심(Art Pen 2 Felt Nibs) 중에서 선택할 수 있다. 와콤 아트펜 2에는 기본으로 카본 샤프트 POM 심이 장착되어 제공되며, 이 펜심들은 와콤 아트펜 2 전용으로 와콤 프로펜 3(Wacom Pro Pen 3) 펜심과는 호환 불가하다.

호환성

와콤 아트펜 2는 와콤 무빙크패드 프로 14 (Wacom MovinkPad Pro 14), 와콤 인튜어스 프로(Wacom Intuos Pro, PTK470 / PTK670 / PTK870), 와콤 신티크 16 (Wacom Cintiq 16, DTK168), 와콤 신티크 24 (Wacom Cintiq 24, DTK246) 및 와콤 신티크 24 터치 (Wacom Cintiq 24 touch, DTH246)와 호환된다. 와콤 신티크 프로(Wacom Cintiq Pro, DTH172 / DTH227 / DTH271) 모델과의 호환은 올해 하반기로 예정하고 있다.

출시 정보

와콤 아트펜 2는 출시 및 판매는 국가별로 상이하다. 참고로, 와콤 프로펜 3와 달리, 와콤 아트펜 2는 펜의 그립이나 무게 중심을 맞춤 설정할 수 있는 교체형 버튼 플레이트, 그립 또는 무게 추를 사용할 수 없다.

와콤 (www.wacom.com)

와콤은 쓰고 그리기를 위한 직관적인 도구를 제공하는 디지털 펜 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 와콤의 제품은 스튜디오와 교실부터 의료 현장까지 다양한 크리에이티브 분야에서 신뢰받고 있으며, 학생과 전문가 모두를 지원합니다. 또한 와콤의 펜 기술은 주요 기술 브랜드와의 파트너십을 맺어 다수의 펜 지원 PC, 태블릿 및 스마트폰에 탑재되어 있습니다.

SOURCE Wacom