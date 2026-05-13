Wacom 推出 Wacom Art Pen 2：專為數位藝術家打造、具備 360° 筆身旋轉功能的新世代數位筆

「多年來，Wacom Art Pen 因其獨特手感與表現可能性而深受藝術家喜愛。透過 Wacom Art Pen 2，我們傾聽了熱情用戶社群的意見，並精煉了他們所愛的特性，將這份熟悉的體驗融入我們最新的數位筆技術中。」Wacom 創意體驗部門資深副總裁 Koji Yano 表示，「藉由將這些能力整合至我們當前的裝置中，我們旨在賦予創作者更多自由，將他們的創意視野化為現實。」

為藝術家打造的智慧設計

Wacom Art Pen 2 採用 Wacom 無須電池的 EMR 技術，並配備三個數位筆按鍵，有助於簡化工作流程並減少干擾。其高達 8,192 階的感壓度，能實現從細膩素描到粗獷動態筆觸的流暢精準控制。筆身內建的筆芯收納槽可存放三個備用筆芯，讓藝術家在需要時能快速更換筆芯。

為藝術觸感打造的全新筆芯選擇

藝術家可從三種全新開發的筆芯類型中進行選擇——Art Pen 2 標準筆芯、Art Pen 2 毛氈筆芯與 Art Pen 2 橡膠筆芯——每種均經過精心設計，以提供截然不同的繪圖手感。本產品出廠時已安裝 Art Pen 2 標準筆芯，且這些筆芯為 Wacom Art Pen 2 專用，無法與 Wacom Pro Pen 3 的筆芯互換。

相容性

Wacom Art Pen 2 與 Wacom MovinkPad Pro 14、Wacom Intuos Pro (PTK470 / PTK670 / PTK870) 、Wacom Cintiq 16 (DTK168) 、Wacom Cintiq 24 (DTK246) 及 Wacom Cintiq 24 touch (DTH246) 相容。 Wacom Cintiq Pro (DTK172 / DTH227 / DTH271) 將於今年稍後獲得支援。

上市資訊

Wacom Art Pen 2 即將於上市。

注意事項：與 Wacom Pro Pen 3 不同，Wacom Art Pen 2 不支援可更換的側邊按鍵 、筆握或配重條，因此無法自訂數位筆筆握或重心。

關於 Wacom

Wacom 是全球數位筆解決方案領導者，提供直觀的書寫與繪圖工具。我們的產品深受各創意領域信賴，從專業工作室、教學場域到醫療產業，無論學生或專業人士皆能獲得完美支援。Wacom 數位筆技術亦透過與頂尖科技品牌合作，應用於眾多支援數位筆的電腦、平板與手機。

SOURCE Wacom