WBS Power desenvolve infraestrutura energética de 3,2 GW para um complexo de data centers hiperescaláveis

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WBS Power

24 mar, 2026, 18:00 GMT

TOMASZÓW MAZOWIECKI, Polônia, 24 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Um novo campus de data center hiperescalável com uma capacidade alvo de 3,2 GW será desenvolvido em Lublewo, no município de Choczewo, na região da Pomerânia, no norte da Polônia. O projeto, denominado Baltic Data Center Campus, está sendo desenvolvido pela WBS Power S.A., que já assegurou as condições de conexão à rede para a capacidade total de 3,2 GW.

"Este será o maior projeto desse tipo na Polônia e um dos maiores da Europa", diz Maciej Marcjanik, CEO da WBS Power.

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Visualization of the data center in the municipality of Choczewo
Visualization of the data center in the municipality of Choczewo

A WBS Power deu um passo estratégico no setor de data centers hiperescaláveis, posicionando-se como fornecedora de infraestrutura energética para IA. A empresa é responsável por projetar, integrar e fornecer infraestrutura de energia em larga escala, estável e de baixa emissão que formará a base para o desenvolvimento de infraestrutura de IA, HPC e nuvem. 

"Este é um passo natural em nossa estratégia de crescimento, permitindo-nos aproveitar o conhecimento e a experiência de mercado que acumulamos ao longo de muitos anos. Estamos construindo a infraestrutura que sustentará a próxima fase da transformação digital global", diz Hubert Bojdo, CFO da WBS Power.

Os preparativos para o projeto se estenderam por vários meses e incluíram o desenvolvimento do conceito de investimento, a escolha do local ideal e a aquisição do terreno adequado para o empreendimento. O local escolhido permite que o projeto se adapte com flexibilidade a diferentes configurações tecnológicas, garantindo ao mesmo tempo o acesso a fontes de energia suficientes. Agora, a empresa está avançando para a próxima fase do projeto. O campus será construído em quatro fases, cada uma com uma capacidade planejada de 800 MW. Cada fase incluirá:

  • infraestrutura de energia dedicada para cargas de trabalho de IA,
  • integração com fontes de energia renováveis e sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS),
  • soluções que atendam aos mais altos padrões de ESG, eficiência energética e segurança energética,
  • plataformas projetadas para apoiar a cooperação com hiperescaladores globais e provedores de nuvem.

Os trabalhos preparatórios para todas as quatro fases deverão estar concluídos até o final de 2027, estando previsto que o primeiro centro de dados entre em operação por volta de 2028–2029.

"O rápido desenvolvimento da IA está impulsionando a demanda por data centers em hiperescala, apoiados por infraestrutura avançada e acesso confiável a grandes volumes de energia. A integração de energia renovável e armazenamento de energia com infraestrutura digital será um pilar fundamental da competitividade para projetos de hiperescala de próxima geração ", diz Maciej Marcjanik.

O Baltic Data Center Campus ficará localizado perto de uma das maiores subestações de energia da Polônia. A energia fornecida ao campus será proveniente de fontes convencionais complementadas por energia renovável e, a longo prazo, também por energia nuclear.

"A revolução digital requer uma infraestrutura em uma escala inteiramente nova. Selecionamos o local do Baltic Data Center Campus com muito cuidado, garantindo o acesso a grandes fontes de energia, um mix de energia diversificado já em vigor hoje e a perspectiva de longo prazo de fornecimento estável apoiado pela geração nuclear futura", acrescenta Hubert Bojdo.

O Baltic Data Center Campus não é o primeiro projeto desse tipo desenvolvido pela WBS Power. A empresa também está avançando no projeto do Finsterwalde Data Center, na Alemanha, com capacidade de 500 MW, projetado em resposta à crescente demanda no mercado alemão por data centers em hiperescala eficientemente integrados ao sistema de energia.

A WBS Power traz mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de infraestrutura de energia, incluindo projetos de energia renovável e BESS, infraestrutura de rede de alta tensão e desenvolvimentos de terra elétrica.

A atividade da empresa na Polônia e na Alemanha reflete uma tendência mais ampla de construir um novo cenário europeu de infraestrutura de IA.

"Estamos orgulhosos de que uma empresa polonesa possa contribuir para a transformação energética e digital da Europa, fortalecendo sua competitividade econômica e soberania tecnológica", conclui Maciej Marcjanik.

CONTATO: Pola Królak, [email protected] 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2938796/WBS_Power.jpg
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FONTE WBS Power