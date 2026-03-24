WBS Power donne l'impulsion à une infrastructure énergétique de 3,2 GW pour un campus de centres de données à très grande échelle

TOMASZÓW MAZOWIECKI, Pologne, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Un nouveau campus de centres de données à très grande échelle, d'une capacité cible de 3,2 GW, sera développé à Lublewo, dans la municipalité de Choczewo, dans la région de Poméranie, dans le nord de la Pologne. Le projet, baptisé Baltic Data Center Campus, est développé par WBS Power S.A., qui a déjà obtenu les conditions de raccordement au réseau pour la totalité de la capacité de 3,2 GW.

« Il s'agira du plus grand projet de ce type en Pologne et de l'un des plus importants en Europe », a déclaré Maciej Marcjanik, PDG de WBS Power.

Visualization of the data center in the municipality of Choczewo

WBS Power a franchi une étape stratégique dans le secteur des centres de données à très grande échelle, en se positionnant comme fournisseur d'infrastructure énergétique pour l'IA. L'entreprise est chargée de concevoir, d'intégrer et de fournir une infrastructure énergétique à très grande échelle, stable et à faibles émissions, qui servira de base au développement de l'IA, du HPC et de l'infrastructure cloud.

« Il s'agit d'une étape naturelle dans notre stratégie de croissance, qui nous permet de tirer parti de l'expertise et de l'expérience du marché que nous avons acquises au fil des ans. Nous construisons l'infrastructure qui sous-tendra la prochaine phase de la transformation numérique mondiale », a déclaré Hubert Bojdo, directeur financier de WBS Power.

Les préparatifs du projet ont duré plusieurs mois, incluant l'élaboration du plan d'investissement, la sélection d'un emplacement optimal et l'obtention d'un terrain approprié pour le développement. Le site choisi permet au projet de s'adapter avec souplesse à différentes configurations technologiques tout en garantissant l'accès à des sources d'énergie suffisantes. L'entreprise passe maintenant à la phase suivante du projet. Le campus sera construit en quatre phases, chacune ayant une capacité prévue de 800 MW. Chaque phase comprendra :

une infrastructure énergétique dédiée aux charges de travail de l'IA,

l'intégration de sources d'énergie renouvelables et de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS),

des solutions répondant aux normes les plus strictes en matière d'ESG, d'efficacité énergétique et de sécurité énergétique,

des plateformes conçues pour faciliter la coopération avec les hyperscalers et les fournisseurs de services cloud.

Les travaux préparatoires pour les quatre phases devraient être achevés d'ici la fin de 2027, et le premier centre de données devrait être opérationnel vers 2028-2029.

« Le développement rapide de l'IA stimule la demande de centres de données à très grande échelle soutenus par une infrastructure de pointe et un accès fiable à de grands volumes d'énergie. L'intégration des énergies renouvelables et du stockage de l'énergie à l'infrastructure numérique sera un pilier essentiel de la compétitivité des projets à très grande échelle de la prochaine génération », a déclaré Maciej Marcjanik.

Le Baltic Data Center Campus sera situé à proximité de l'une des plus grandes sous-stations électriques de Pologne. L'électricité fournie au campus proviendra de sources conventionnelles, complétées par des énergies renouvelables et, à plus long terme, également par l'énergie nucléaire.

« La révolution numérique exige des infrastructures à une échelle entièrement nouvelle. Nous avons choisi l'emplacement du Baltic Data Center Campus avec beaucoup de soin, en veillant à l'accès à de grandes capacités électriques, à un bouquet énergétique diversifié déjà en place aujourd'hui, et à la perspective à long terme d'un approvisionnement stable soutenu par la future production nucléaire », a ajouté Hubert Bojdo.

Le Baltic Data Center Campus n'est pas le premier projet de ce type développé par WBS Power. L'entreprise développe également le projet de centre de données de Finsterwalde en Allemagne, d'une capacité de 500 MW, conçu pour répondre à la demande croissante du marché allemand en matière de centres de données à très grande échelle efficacement intégrés au système énergétique.

WBS Power apporte plus de 15 ans d'expérience dans le développement d'infrastructures énergétiques, y compris les énergies renouvelables et les projets BESS, l'infrastructure de réseau à haute tension et les terrains viabilisés.

L'activité de l'entreprise en Pologne et en Allemagne reflète une tendance plus large à la construction d'un nouveau paysage européen d'infrastructure pour l'IA.

« Nous sommes fiers qu'une entreprise polonaise puisse contribuer à la transformation énergétique et numérique de l'Europe, en renforçant sa compétitivité économique et sa souveraineté technologique », a conclu Maciej Marcjanik.

CONTACT : Pola Królak, [email protected]

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