WBS 파워, 하이퍼스케일 데이터 센터 캠퍼스를 위한 3.2 GW 에너지 인프라 추진

토마슈프마조비에츠키, 폴란드, 2026년 3월 24일 /PRNewswire/ -- 폴란드 북부 포메라니아 지역 호체보 자치단체의 루블레보에 목표 용량 3.2GW의 새로운 하이퍼스케일 데이터센터 캠퍼스가 조성될 예정이다. 발틱 데이터센터 캠퍼스(Baltic Data Center Campus)로 명명된 이 프로젝트는 WBS 파워(WBS Power S.A.)가 개발하고 있으며, 이미 전체 3.2GW 용량에 대한 전력망 연결 조건을 확보했다.

WBS 파워의 마치에이 마르차니크(Maciej Marcjanik) 최고경영자(CEO)는 "이 프로젝트는 폴란드에서 동종 최대 규모이자 유럽에서 가장 큰 대형 프로젝트가 될 것"이라고 말했다.

Visualization of the data center in the municipality of Choczewo

WBS 파워는 하이퍼스케일 데이터센터 부문에 전략적으로 진출하며, AI를 위한 에너지 인프라 제공업체로 자리매김하고 있다. 회사는 AI, 고성능컴퓨팅(HPC), 클라우드 인프라 개발의 기반이 될 대규모의 안정적인 저배출 에너지 인프라의 설계, 통합, 제공을 담당하고 있다.

WBS 파워의 후베르트 보이도(Hubert Bojdo) 최고재무책임자(CFO)는 "이는 우리 성장 전략의 자연스러운 다음 단계로, 오랜 기간 축적해 온 전문성과 시장 경험을 활용할 수 있게 해준다. 우리는 글로벌 디지털 전환의 다음 단계를 뒷받침할 인프라를 구축하고 있다"라고 말했다.

이 프로젝트 준비에는 수개월이 소요됐으며, 투자 개념 수립, 최적의 입지 선정, 개발에 적합한 부지 확보가 포함됐다. 선정된 부지는 충분한 전력원에 대한 접근성을 보장하는 동시에 다양한 기술 구성에 맞춰 프로젝트를 유연하게 확장할 수 있도록 한다. 현재 회사는 프로젝트의 다음 단계로 진입하고 있다. 캠퍼스는 4가지 단계로 건설된 예정이며, 각 단계의 계획 용량은 800MW이다. 각 단계에는 다음이 포함된다.

AI 워크로드를 위한 전용 에너지 인프라

재생 에너지원 및 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)과의 통합

최고 수준의 ESG, 에너지 효율성, 에너지 안보 기준을 충족하는 솔루션

글로벌 하이퍼스케일러 및 클라우드 제공업체와의 협력을 지원하도록 설계된 플랫폼

4가지 단계에 대한 준비 작업은 2027년 말까지 완료될 것으로 예상되며, 첫 번째 데이터센터는 2028년에서 2029년 사이 운영에 들어갈 계획이다.

마르차니크 CEO는 "AI의 빠른 발전은 첨단 인프라와 대규모 전력에 대한 안정적인 접근성을 갖춘 하이퍼스케일 데이터센터 수요를 견인하고 있다. 재생에너지와 에너지 저장장치를 디지털 인프라와 통합하는 것은 차세대 하이퍼스케일 프로젝트 경쟁력의 핵심 축이 될 것이다"라고 말했다.

발틱 데이터센터 캠퍼스는 폴란드에서 가장 큰 변전소 중 한 곳 인근에 들어설 예정이다. 캠퍼스에 공급되는 전력은 기존 전력원에 재생에너지를 더하는 방식으로 조달되며, 장기적으로는 원자력 발전도 포함될 예정이다.

보이도 CFO는 "디지털 혁명에는 완전히 새로운 규모의 인프라가 필요하다. 우리는 발틱 데이터센터 캠퍼스의 입지를 매우 신중하게 선정했으며, 대규모 전력 용량에 대한 접근성, 이미 갖춰진 다각화된 에너지 믹스, 그리고 향후 원자력 발전이 뒷받침하는 장기적이고 안정적인 공급 가능성을 모두 고려했다"라고 덧붙였다.

WBS 파워가 개발한 프로젝트 중 발틱 데이터센터 캠퍼스 외에도 같은 유형의 프로젝트가 하나 더 있다. WBS 파워는 독일 시장에서 에너지 시스템과 효율적으로 통합된 하이퍼스케일 데이터센터 수요 증가에 대응하기 위해 설계된 500MW 규모의 독일 핀스터발데 데이터센터(Finsterwalde Data Center) 프로젝트도 함께 추진하고 있다.

WBS 파워는 재생에너지 및 BESS 프로젝트, 고압 전력망 인프라, 전력 공급 부지 개발 등을 포함해 에너지 인프라 개발 분야에서 15년 이상의 경험을 보유하고 있다.

WBS 파워는 폴란드와 독일에서의 회사 운영을 통해 유럽의 새로운 AI 인프라 지형을 구축하려는 더 광범위한 행보를 보이고 있다.

마르차니크 CEO는 "폴란드 기업이 유럽의 에너지 및 디지털 전환에 기여하고, 유럽의 경제 경쟁력과 기술 주권을 강화하는 데 힘을 보탤 수 있다는 점이 자랑스럽다"라고 말했다.

문의처: 폴라 크롤라크(Pola Królak), [email protected]

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2938796/WBS_Power.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2938788/5875092/WBS_Power_Logo.jpg

SOURCE WBS Power