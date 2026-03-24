TOMASZÓW MAZOWIECKI, Polonia, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Se desarrollará un nuevo campus de centro de datos de hiperescala con una capacidad objetivo de 3,2 GW en Lublewo, en el municipio de Choczewo, en la región de Pomerania, en el norte de Polonia. El proyecto tiene como nombre Baltic Data Center Campus (Campus del Centro de Datos del Báltico) y está siendo desarrollado por WBS Power S.A., que ya ha asegurado las condiciones de conexión a la red para la capacidad total de 3,2 GW.

Visualization of the data center in the municipality of Choczewo

"Este será el proyecto más grande de este tipo en Polonia y uno de los más grandes de Europa", comenta Maciej Marcjanik, director ejecutivo de WBS Power.

WBS Power ha dado un paso estratégico en el sector de los centros de datos de hiperescala y se ha posicionado como proveedor de infraestructura de energía para la IA. La empresa es responsable de diseñar, integrar y entregar una infraestructura de energía a gran escala, estable y de bajas emisiones que constituirá la base para el desarrollo de la IA, la computación de alto rendimiento (HPC) y la infraestructura en la nube.

"Este es un paso natural en nuestra estrategia de crecimiento, lo que nos permite aprovechar nuestro conocimiento especializado y experiencia en el mercado que hemos desarrollado durante muchos años. Estamos construyendo la infraestructura que sustentará la próxima fase de la transformación digital mundial ", señala Hubert Bojdo, director financiero de WBS Power.

Los preparativos para el proyecto han tomado varios meses e incluyeron el desarrollo del concepto de inversión, la selección de una ubicación óptima y la obtención de una parcela adecuada para el desarrollo. El sitio elegido permite que el proyecto se amplíe de manera flexible en diferentes configuraciones tecnológicas, a la vez que garantiza el acceso a fuentes de energía suficientes. La empresa pasa ahora a la siguiente fase del proyecto. El campus se construirá en cuatro fases, cada una con una capacidad prevista de 800 MW. Cada fase incluirá:

infraestructura energética dedicada para cargas de trabajo de IA,

integración con fuentes de energía renovables y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS),

soluciones que cumplen con los más altos estándares medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), eficiencia energética y seguridad energética,

plataformas diseñadas para apoyar la cooperación con hiperescaladores globales y proveedores de nube.

Se espera que el trabajo preparatorio para las cuatro fases se complete a finales de 2027, y se planea que el primer centro de datos entre en funcionamiento alrededor de 2028–2029.

"El rápido desarrollo de la IA está impulsando la demanda de centros de datos de hiperescala respaldados por una infraestructura avanzada y un acceso confiable a grandes volúmenes de energía. La integración de la energía renovable y el almacenamiento de energía con la infraestructura digital será un pilar clave de la competitividad para los proyectos de hiperescala de próxima generación", señala Maciej Marcjanik.

El Campus del Centro de Datos del Báltico estará ubicado cerca de una de las subestaciones eléctricas más grandes de Polonia. La energía suministrada al campus provendrá de fuentes convencionales complementadas con energía renovable y, a largo plazo, también con energía nuclear.

"La revolución digital requiere de una infraestructura a una escala completamente nueva. Seleccionamos la ubicación del Campus del Centro de Datos del Báltico con mucho cuidado, para asegurar el acceso a grandes capacidades de energía, una combinación de energía diversificada que ya existe hoy en día y la perspectiva a largo plazo de un suministro estable respaldado por la futura generación nuclear", agrega Hubert Bojdo.

El Campus del Centro de Datos del Báltico no es el primer proyecto de este tipo desarrollado por WBS Power. La empresa también está avanzando en el proyecto del Centro de Datos de Finsterwaldeen Alemania, con una capacidad de 500 MW, diseñado en respuesta a la creciente demanda en el mercado alemán de centros de datos de hiperescala integrados de manera eficiente con el sistema energético.

WBS Power aporta más de 15 años de experiencia en el desarrollo de infraestructuras energéticas, incluidos proyectos de energía renovable y BESS, infraestructuras de redes de alta tensión y desarrollos de energía terrestre.

La actividad de la empresa en Polonia y Alemania refleja una tendencia más amplia a construir un nuevo panorama europeo de infraestructura para la IA.

"Estamos orgullosos de que una empresa polaca pueda contribuir a la transformación energética y digital de Europa, fortaleciendo su competitividad económica y su soberanía tecnológica", concluye Maciej Marcjanik.

CONTACTO: Pola Królak, [email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2938796/WBS_Power.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2938788/5875092/WBS_Power_Logo.jpg

FUENTE WBS Power