We Mean Business Coalition (WMBC): Empresas globais se unem na COP30 para mostrar o "Retorno sobre a Ação"

Notícias fornecidas por

We Mean Business Coalition(WMBC)

12 nov, 2025, 00:01 GMT

BELÉM, Brasil, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Empresas   em todo o mundo se mobilizam para compartilhar exemplos reais de empregos, segurança e crescimento a partir da ação climática  

Centenas de empresas em todas as regiões e setores participarão hoje (12 de novembro de 2025) de uma mobilização digital global que mostra como a liderança climática corporativa está gerando benefícios econômicos e sociais tangíveis. 

Durante 24 horas, durante as negociações da COP30 em Belém, as empresas compartilharão dados, estudos de caso e histórias que demonstram como a ação climática está criando empregos, proporcionando segurança energética, cortando custos para os consumidores e gerando crescimento para as comunidades. 

Coordenada pela We Mean Business Coalition e pela Global Renewables Alliance, com o apoio da Mission Possible Partnership, do Energy Efficiency Movement, do World Business Council for Sustainable Development e de outros parceiros, a iniciativa envia um sinal visível de que os negócios permanecem firmes em seu compromisso com a transição para energia limpa porque faz sentido para os negócios. 

María Mendiluce, CEO da We Mean Business Coalition, disse: "As empresas de todos os setores estão mostrando que a ação climática oferece benefícios mensuráveis - de custos mais baixos a cadeias de suprimentos mais fortes e resilientes - que as tornam mais competitivas. As empresas querem falar sobre o que está acontecendo hoje na economia real e a escala de oportunidades para empresas e países que vem com a aceleração da transição para energia limpa." 

A ativação demonstrará o ímpeto imparável da ação climática empresarial e lembrará aos governos que estruturas políticas claras e previsíveis desbloqueiam um progresso mais rápido em direção a uma economia positiva para a natureza e com zero emissões líquidas. 

As empresas participantes publicarão suas histórias de sucesso climático ao longo do dia usando a hashtag #JobsSecurityGrowth. 

Leia como a colaboração nórdica está descarbonizando o aço e a indústria  : as empresas nórdicas Alfa Laval, SSAB e Outokumpu colaboraram em um trocador de calor inovador, produzido usando aço carbono de baixa emissão e aço inoxidável, alcançando reduções recordes no CO 2 incorporado. A iniciativa conjunta demonstra a importância da colaboração entre fornecedores e fabricantes, bem como o potencial da fabricação de baixo carbono para criar empregos.  

Observações aos editores 

We Mean Business Coalition  trabalha com as empresas mais influentes do mundo para tomar medidas sobre as mudanças climáticas. A Coalizão é um grupo de sete organizações sem fins lucrativos: BSR, CDP, Ceres, Climate Group, CLG Europe, The B Team e WBCSD. Juntos, catalisamos ações empresariais e políticas para reduzir pela metade as emissões até 2030 e acelerar uma transição inclusiva para uma economia líquida zero.   

FONTE We Mean Business Coalition(WMBC)