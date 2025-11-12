We Mean Business Coalition (WMBC): Empresas globais se unem na COP30 para mostrar o "Retorno sobre a Ação"

BELÉM, Brasil, 11 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Empresas em todo o mundo se mobilizam para compartilhar exemplos reais de empregos, segurança e crescimento a partir da ação climática

Centenas de empresas em todas as regiões e setores participarão hoje (12 de novembro de 2025) de uma mobilização digital global que mostra como a liderança climática corporativa está gerando benefícios econômicos e sociais tangíveis.

Durante 24 horas, durante as negociações da COP30 em Belém, as empresas compartilharão dados, estudos de caso e histórias que demonstram como a ação climática está criando empregos, proporcionando segurança energética, cortando custos para os consumidores e gerando crescimento para as comunidades.

Coordenada pela We Mean Business Coalition e pela Global Renewables Alliance, com o apoio da Mission Possible Partnership, do Energy Efficiency Movement, do World Business Council for Sustainable Development e de outros parceiros, a iniciativa envia um sinal visível de que os negócios permanecem firmes em seu compromisso com a transição para energia limpa porque faz sentido para os negócios.

María Mendiluce, CEO da We Mean Business Coalition, disse: "As empresas de todos os setores estão mostrando que a ação climática oferece benefícios mensuráveis - de custos mais baixos a cadeias de suprimentos mais fortes e resilientes - que as tornam mais competitivas. As empresas querem falar sobre o que está acontecendo hoje na economia real e a escala de oportunidades para empresas e países que vem com a aceleração da transição para energia limpa."

A ativação demonstrará o ímpeto imparável da ação climática empresarial e lembrará aos governos que estruturas políticas claras e previsíveis desbloqueiam um progresso mais rápido em direção a uma economia positiva para a natureza e com zero emissões líquidas.

As empresas participantes publicarão suas histórias de sucesso climático ao longo do dia usando a hashtag #JobsSecurityGrowth.

Leia como a colaboração nórdica está descarbonizando o aço e a indústria : as empresas nórdicas Alfa Laval, SSAB e Outokumpu colaboraram em um trocador de calor inovador, produzido usando aço carbono de baixa emissão e aço inoxidável, alcançando reduções recordes no CO 2 incorporado. A iniciativa conjunta demonstra a importância da colaboração entre fornecedores e fabricantes, bem como o potencial da fabricação de baixo carbono para criar empregos.

A We Mean Business Coalition trabalha com as empresas mais influentes do mundo para tomar medidas sobre as mudanças climáticas. A Coalizão é um grupo de sete organizações sem fins lucrativos: BSR, CDP, Ceres, Climate Group, CLG Europe, The B Team e WBCSD. Juntos, catalisamos ações empresariais e políticas para reduzir pela metade as emissões até 2030 e acelerar uma transição inclusiva para uma economia líquida zero.

