We Mean Business Coalition (WMBC): las empresas globales se unen en la COP30 para mostrar el "Retorno de la acción"

Cientos de empresas de todas las regiones y sectores participarán hoy (12 de noviembre de 2025) en una movilización digital global que muestra cómo el liderazgo climático corporativo está impulsando beneficios económicos y sociales tangibles.

Durante 24 horas durante las negociaciones de la COP30 en Belém, las empresas compartirán datos, estudios de casos e historias que demuestran cómo la acción climática está creando empleos, brindando seguridad energética, reduciendo costos para los consumidores y generando crecimiento para las comunidades.

Coordinada por la Coalición Empresarial We Mean y la Alianza Mundial de Energías Renovables, con el apoyo de Mission Possible Partnership, el Movimiento de Eficiencia Energética, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible y otros socios, la iniciativa envía una señal visible de que las empresas se mantienen firmes en su compromiso con la transición a la energía limpia porque tiene sentido comercial.

María Mendiluce, directora ejecutiva de We Mean Business Coalition, dijo: "Las empresas de todos los sectores están demostrando que la acción climática ofrece beneficios mensurables, desde menores costos hasta cadenas de suministro más sólidas y resilientes, que las hacen más competitivas. Las empresas quieren hablar sobre lo que está sucediendo hoy en la economía real y la escala de oportunidades para empresas y países que conlleva acelerar la transición a la energía limpia ".

La activación demostrará el impulso imparable de la acción climática empresarial y recordará a los gobiernos que los marcos de políticas claros y predecibles desbloquean un progreso más rápido hacia una economía neta cero y positiva para la naturaleza.

Las empresas participantes publicarán sus historias de éxito climático a lo largo del día utilizando el hashtag #JobsSecurityGrowth.

Lea cómo la colaboración nórdica está descarbonizando el acero y la industria : las empresas nórdicas Alfa Laval, SSAB y Outokumpu han colaborado en un innovador intercambiador de calor, producido con acero al carbono de bajas emisiones y acero inoxidable, logrando reducciones récord en CO 2 incorporado. La iniciativa conjunta demuestra la importancia de la colaboración entre proveedores y fabricantes, así como el potencial de la fabricación baja en carbono para crear empleos.

We Mean Business Coalition trabaja con las empresas más influyentes del mundo para tomar medidas contra el cambio climático. La Coalición es un grupo de siete organizaciones sin fines de lucro: BSR, CdP, Ceres, Climate Group, CLG Europe, The B Team y WBCSD. Juntos, catalizamos la acción empresarial y política para reducir las emisiones a la mitad para 2030 y acelerar una transición inclusiva a una economía con cero emisiones netas.

