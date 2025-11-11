- We Mean Business Coalition (WMBC): Las empresas globales se unen en la COP30 para mostrar el "Regreso de la Acción"

BELÉM, Brasil, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Empresas de todo el mundo se movilizarán para compartir ejemplos reales de empleo, seguridad y crecimiento derivados de la acción climática.

Cientos de empresas de todas las regiones y sectores participarán hoy (12 de noviembre de 2025) en una movilización digital global que mostrará cómo el liderazgo climático corporativo impulsa beneficios económicos y sociales tangibles.

Durante 24 horas, en el marco de las negociaciones de la COP30 en Belém, las empresas compartirán datos, estudios de caso e historias que demuestran cómo la acción climática crea empleo, garantiza la seguridad energética, reduce los costes para los consumidores y genera crecimiento para las comunidades.

Co-ordinated by the We Mean Business Coalition and the Global Renewables Alliance, with support from the Mission Possible Partnership, the Energy Efficiency Movement, World Business Council for Sustainable Development and other partners, the initiative sends a visible signal that business remains steadfast in its commitment to the clean energy transition because it makes business sense.

María Mendiluce, consejera delegada, We Mean Business Coalition, comentó: "Empresas de todos los sectores están demostrando que la acción climática ofrece beneficios tangibles —desde la reducción de costes hasta cadenas de suministro más sólidas y resilientes— que las hacen más competitivas. Las empresas quieren hablar sobre la situación actual de la economía real y la magnitud de las oportunidades que representa para empresas y países acelerar la transición hacia la energía limpia".

Esta iniciativa demostrará el impulso imparable de la acción climática empresarial y recordará a los gobiernos que los marcos políticos claros y predecibles permiten un progreso más rápido hacia una economía con cero emisiones netas y respetuosa con el medio ambiente.

Las empresas participantes publicarán sus casos de éxito climático a lo largo del día con la etiqueta #JobsSecurityGrowth.

Descubra cómo la colaboración nórdica está descarbonizando la industria siderúrgica : las empresas nórdicas Alfa Laval, SSAB y Outokumpu han colaborado en un innovador intercambiador de calor, fabricado con acero al carbono y acero inoxidable de bajas emisiones, logrando reducciones récord en las emisiones de CO 2 incorporadas. Esta iniciativa conjunta demuestra la importancia de la colaboración entre proveedores y fabricantes, así como el potencial de la fabricación con bajas emisiones de carbono para crear empleo.

Notas a los redactores

We Mean Business Coalition trabaja con las empresas más influyentes del mundo para impulsar acciones contra el cambio climático. La Coalición está formada por siete organizaciones sin ánimo de lucro: BSR, CDP, Ceres, Climate Group, CLG Europe, The B Team y WBCSD. Juntos, impulsamos la acción empresarial y política para reducir a la mitad las emisiones de carbono para 2030 y acelerar una transición inclusiva hacia una economía con cero emisiones netas.