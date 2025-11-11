La coalition « We Mean Business » (WMBC) : Les entreprises mondiales s'unissent à la COP30 pour montrer le « retour sur l'action ».

BELÉM, Brésil, 12 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Les entreprises du monde entier se mobilisent pour partager des exemples concrets d'emplois, de sécurité et de croissance issus de l'action climatique.

Des centaines d'entreprises de toutes les régions et de tous les secteurs participeront aujourd'hui (12 novembre 2025) à une mobilisation numérique mondiale montrant comment le leadership des entreprises en matière de climat génère des avantages économiques et sociaux tangibles.

Pendant 24 heures, au cours des négociations de la COP30 à Belém, les entreprises partageront des données, des études de cas et des récits montrant comment l'action climatique crée des emplois, assure la sécurité énergétique, réduit les coûts pour les consommateurs et génère de la croissance pour les communautés.

Coordonnée par la We Mean Business Coalition et la Global Renewables Alliance, avec le soutien du Mission Possible Partnership, de l'Energy Efficiency Movement, du World Business Council for Sustainable Development et d'autres partenaires, cette initiative montre clairement que les entreprises restent fermement engagées dans la transition vers les énergies propres parce que c'est une question de bon sens économique.

María Mendiluce, directrice générale de la coalition We Mean Business, a déclaré :: « Les entreprises de tous les secteurs montrent que l'action en faveur du climat apporte des avantages mesurables - de la réduction des coûts à des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus résistantes - qui les rendent plus compétitives. Les entreprises veulent parler de , de ce qui se passe aujourd'hui dans l'économie réelle et de l'ampleur des opportunités pour les entreprises et les pays qui découlent de l'accélération de la transition vers l'énergie propre ».

L'activation démontrera la dynamique imparable de l'action des entreprises en faveur du climat et rappellera aux gouvernements que des cadres politiques clairs et prévisibles permettent de progresser plus rapidement vers une économie nette zéro et respectueuse de la nature.

Les entreprises participantes publieront leurs réussites en matière de climat tout au long de la journée en utilisant le hashtag #JobsSecurityGrowth.

Découvrez comment la collaboration nordique décarbonise l'acier et l'industrie : Les entreprises nordiques Alfa Laval, SSAB et Outokumpu ont collaboré à la mise au point d'un échangeur de chaleur innovant, fabriqué à partir d'acier au carbone et d'acier inoxydable à faible taux d'émission, qui permet d'obtenir des réductions record des émissions de CO 2 . Cette initiative conjointe démontre l'importance de la collaboration entre les fournisseurs et les fabricants, ainsi que le potentiel de la fabrication à faible teneur en carbone pour la création d'emplois.

We Mean Business Coalition travaille avec les entreprises les plus influentes du monde pour prendre des mesures contre le changement climatique. La coalition est un groupe de sept organisations à but non lucratif : BSR, CDP, Ceres, Climate Group, CLG Europe, The B Team et WBCSD. Ensemble, nous catalysons l'action des entreprises et des politiques afin de réduire de moitié les émissions d'ici à 2030 et d'accélérer une transition inclusive vers une économie nette zéro.