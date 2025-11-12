We Mean Business Coalition (WMBC)：全球企業齊聚《聯合國氣候變化框架公約》第 30 次締約方大會，展現「行動回報」成效

巴西貝倫 2025年11月12日 /美通社/ -- 全球企業將齊心協力，分享氣候行動如何創造就業、促進安全及推動經濟成長的真實案例。

來自全球各地區及各業界的數百家企業將於今日（2025 年 11 月 12 日）參與一場全球數碼行動，展現企業氣候領導力如何推動實質的經濟與社會效益。

在 Belém 舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第 30 次締約方大會 (Conference of the Parties 30th; COP30) 談判期間，全球企業將分享數據、案例研究和故事，展示氣候行動如何創造就業機會、提供能源安全、為消費者降低成本，並為社區帶來增長。

這項由 We Mean Business Coalition 與 Global Renewables Alliance 共同協調、並獲 Mission Possible Partnership、 Energy Efficiency Movement、World Business Council for Sustainable Development 等機構支持的行動，明確傳遞出企業界堅定推動清潔能源轉型的決心——因為這符合商業邏輯。

We Mean Business Coalition 行政總裁 María Mendiluce 表示：「各行各業的企業正展現出氣候行動能帶來可量化的效益——從降低成本到建立更強韌的供應鏈——這些優勢使企業更具競爭力。企業希望探討當今實體經濟的現況，以及加速清潔能源轉型為企業與國家帶來的龐大機遇。

此行動將彰顯企業氣候行動不可阻擋的勢頭，並提醒各國政府：清晰可預期的政策框架能加速邁向淨零碳排放、自然正效益的經濟體系。

參與企業將於活動當日使用標籤 #JobsSecurityGrowth 發佈各自的氣候行動成功案例。

了解北歐合作如何實現鋼鐵業與工業脫碳化 ：北歐企業 Alfa Laval、SSAB 與 Outokumpu 攜手研發創新熱交換器，採用低排放碳鋼與不鏽鋼製造，成功實現嵌入式二氧化碳 (CO 2 ) 排放量創紀錄的削減。這項聯合計劃，證明了供應商與製造商之間的合作重要性，以及低碳製造業創造就業機會的潛力。

We Mean Business Coalition 與全球最具影響力的企業攜手，為應對氣候變遷採取行動。本聯盟由七間非營利機構組成：BSR、CDP、Ceres、Climate Group、CLG Europe、The B Team 以及 WBCSD。我們共同推動業務和政策行動，在 2030 年前減少一半排放量，並加速向淨零經濟的包容性過渡。

