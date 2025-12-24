MÚNICH, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, socio global de confianza en energía verde, celebró una nueva edición de su serie de seminarios web Power Talk, en la que destacó uno de los proyectos de energía solar más emblemáticos de Europa: la instalación fotovoltaica del SIGNAL IDUNA PARK, sede del Borussia Dortmund.

El seminario web Power Talk de JA SOLAR presenta el emblemático proyecto fotovoltaico en el SIGNAL IDUNA PARK del Borussia Dortmund Speed Speed

El proyecto, certificado por RID como el sistema fotovoltaico más potente del mundo instalado en el techo de un estadio, representa un hito en la integración de tecnología fotovoltaica en infraestructuras urbanas a gran escala. Más de 11.000 módulos totalmente negros de JA Solar cubren ahora el techo del estadio, generando más de 4 GWh de electricidad limpia al año y reduciendo las emisiones de CO₂ en unas 1.700 toneladas anuales. La instalación demuestra cómo las soluciones fotovoltaicas de alto rendimiento se pueden implementar en espacios emblemáticos a la vez que cumplen los requisitos arquitectónicos, operativos y de seguridad.

Los ponentes del seminario web hicieron un repaso del recorrido del proyecto, desde su concepción hasta su puesta en marcha, enfatizando la importancia de los estudios de viabilidad iniciales, la planificación a largo plazo y la estrecha colaboración entre las partes interesadas. Ellos destacaron los desafíos logísticos y técnicos que implica trabajar en uno de los estadios más concurridos de Europa, donde fue necesario adaptar la construcción a un calendario saturado de eventos deportivos y no deportivos, a estrictas normas de seguridad y a condiciones meteorológicas variables.

Más allá de la generación de energía, la instalación constituye una sólida declaración de sostenibilidad. Con millones de visitantes y espectadores cada año, el SIGNAL IDUNA PARK ofrece visibilidad inigualable para presentar la transición energética y demostrar cómo los deportes profesionales pueden apoyar activamente los objetivos climáticos.

Para JA Solar, el proyecto es un referente destacado en el suministro de soluciones fotovoltaicas para entornos complejos y de alto perfil. Este es testimonio de la capacidad de la empresa de garantizar un suministro fiable de productos y módulos de alto rendimiento para aplicaciones complejas, lo que da lugar a nuevas oportunidades para la integración de energía fotovoltaica en infraestructuras públicas y recintos deportivos de Europa y otros lugares.

El seminario web contó con las contribuciones de Petra Zelenická, directora de Marketing e Investigación de Mercado para Europa de JA Solar; Florian Demnitz, director de Energía del Borussia Dortmund; y Christoph Kielhorn, jefe de proyectos de desarrollo de baterías de RWE. La sesión fue moderada por Gianluca Michieletto, director de Marketing y Redes Sociales de JA Solar.

Acerca de JA Solar

Ja Solar, fundada en 2005, es el líder global en soluciones de generación de energía fotovoltaica, con un negocio integrado verticalmente que abarca placas, células, módulos y almacenamiento de energía. Con 16 subsidiarias en el extranjero, la empresa ofrece servicio a clientes en 180 países y regiones. Al tercer trimestre de 2025, los envíos acumulados de paneles y módulos de JA Solar sumaban casi 317 GW, con el respaldo de más de 2.000 patentes y una sólida red global.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=2B4IlX3AacA

FUENTE JA Solar Technology Co., Ltd.