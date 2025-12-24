晶澳科技Power Talk線上研討會分享多特蒙德西格納伊度納公園球場標誌性光伏項目

研討會上，演講嘉賓回顧了項目從概念設計到正式投運的全過程，強調前期可行性研究、長期規劃及各方利益相關者緊密協作的重要意義。嘉賓們特別指出，在這座歐洲賽事最為密集的體育場施工面臨著各種物流與技術挑戰——工程建設不僅需適配球場排期緊湊的體育賽事與非賽事活動，還要嚴格遵守安全標準，同時應對多變的天氣條件。

除發電功能外，該光伏項目更是一份強有力的可持續發展宣言。西格納伊度納公園球場每年接待數百萬現場觀眾與全球電視觀眾，借助這一超高曝光度平台，可直觀展現能源轉型進程，彰顯職業體育產業在助力實現氣候目標方面的積極作用。

對晶澳科技而言，該項目是其為複雜、高關注度場景提供光伏解決方案的標桿案例。項目充分展現了公司為高要求應用場景提供可靠產品供應與高性能組件的實力，為光伏技術在歐洲乃至全球範圍內的公共基礎設施及體育場館場景的廣泛應用開闢了新機遇。

本次研討會特邀多位行業專家分享洞見，包括晶澳科技歐洲區市場與市場研究負責人Petra Zelenická、多特蒙德足球俱樂部能源經理Florian Demnitz，以及萊茵集團(RWE)電池開發項目管理辦公室負責人Christoph Kielhorn。研討會由晶澳科技營銷與社交媒體經理Gianluca Michieletto主持。

晶澳科技成立於2005年，是全球領先的光伏發電解決方案提供商，業務覆蓋硅片、電池、組件及儲能領域，形成垂直一體化產業鏈佈局。公司在海外設有16家子公司，服務網絡遍及全球180個國家和地區。截至2025年第三季度，晶澳科技電池與組件累計出貨量近317 GW，技術創新實力雄厚，擁有超2000項專利及完善的全球服務網絡。

