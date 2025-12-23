- El seminario web JA SOLAR Power Talk presenta un proyecto fotovoltaico emblemático en el Signal IDuna Park del Borussia Dortmund

MUNICH, 24 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, socio global de confianza en energía verde, organizó una nueva edición de su serie de seminarios web Power Talk, destacando uno de los proyectos de energía solar más emblemáticos de Europa: la instalación fotovoltaica en SIGNAL IDUNA PARK, sede del Borussia Dortmund.

Certificado por el RID como el sistema fotovoltaico más potente del mundo en la azotea de un estadio, el proyecto marca un hito en la integración de la tecnología fotovoltaica en infraestructuras urbanas a gran escala. Más de 11.000 módulos completamente negros de JA Solar cubren actualmente la azotea del estadio, produciendo más de 4 GWh de electricidad limpia al año y reduciendo las emisiones de CO₂ en unas 1.700 toneladas anuales. La instalación demuestra cómo se pueden implementar soluciones fotovoltaicas de alto rendimiento en recintos emblemáticos, cumpliendo a la vez con los más rigurosos requisitos arquitectónicos, de seguridad y operativos.

Los ponentes del seminario web repasaron la trayectoria del proyecto, desde la concepción hasta la puesta en marcha, destacando la importancia de los estudios de viabilidad iniciales, la planificación a largo plazo y la estrecha colaboración con las partes interesadas. Destacaron los retos logísticos y técnicos de trabajar en uno de los estadios más concurridos de Europa, donde la construcción tuvo que adaptarse a un calendario repleto de eventos deportivos y no deportivos, estrictas normas de seguridad y condiciones meteorológicas variables.

Más allá de la generación de energía, la instalación representa una poderosa declaración de sostenibilidad. Con millones de visitantes y espectadores cada año, SIGNAL IDUNA PARK ofrece una visibilidad inigualable para mostrar la transición energética y demostrar cómo el deporte profesional puede contribuir activamente a los objetivos climáticos.

Para JA Solar, este proyecto es una referencia emblemática en el suministro de soluciones fotovoltaicas para entornos complejos y de alto perfil. Demuestra la capacidad de la empresa para garantizar un suministro fiable de productos y módulos de alto rendimiento para aplicaciones exigentes, abriendo nuevas oportunidades para la integración fotovoltaica en infraestructuras públicas e instalaciones deportivas en Europa y el resto del mundo.

El seminario web contó con las aportaciones de Petra Zelenická, directora de Marketing e Investigación de Mercados para Europa en JA Solar; Florian Demnitz, director de Energía del Borussia Dortmund; y Christoph Kielhorn, jefe de proyecto de PMO de Desarrollo de Baterías en RWE. La sesión fue moderada por Gianluca Michieletto, director de Marketing y Redes Sociales de JA Solar.

Acerca de JA Solar

Fundada en 2005, JA Solar es líder mundial en soluciones de generación de energía fotovoltaica, con un negocio integrado verticalmente que abarca obleas, células, módulos y almacenamiento de energía. Con 16 filiales en el extranjero, la compañía presta servicios a clientes en 180 países y regiones. Al tercer trimestre de 2025, los envíos acumulados de células y módulos de JA Solar sumaron casi 317 GW, respaldados por más de 2.000 patentes y una sólida red global.

