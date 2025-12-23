Le webinaire Power Talk de JA SOLAR présente un projet photovoltaïque de référence au SIGNAL IDUNA PARK du Borussia Dortmund

MUNICH, 24 décembre 2025 /PRNewswire/ -- JA Solar, partenaire mondial de confiance en matière d'énergie verte, a organisé une nouvelle édition de sa série de webinaires Power Talk, mettant en lumière l'un des projets d'énergie solaire les plus emblématiques d'Europe : l'installation photovoltaïque du SIGNAL IDUNA PARK, stade du Borussia Dortmund.

JA SOLAR Power Talk Webinar Showcases Landmark PV Project at Borussia Dortmunds SIGNAL IDUNA PARK Speed Speed

Certifié par le RID comme étant le système photovoltaïque le plus puissant au monde sur le toit d'un stade, le projet représente une étape importante dans l'intégration de la technologie photovoltaïque dans les infrastructures urbaines à grande échelle. Plus de 11 000 modules JA Solar full-black couvrent désormais le toit du stade, produisant plus de 4 GWh d'électricité propre par an et réduisant les émissions de CO₂ d'environ 1 700 tonnes par an. L'installation fait la démonstration que des solutions photovoltaïques à haute performance peuvent être déployées sur des sites emblématiques tout en répondant à des exigences strictes en matière d'architecture, de sécurité et d'exploitation.

Les intervenants du webinaire ont fait l'historique du projet, de la conception à la mise en service, en soulignant l'importance des études de faisabilité préliminaires, de la planification à long terme et de l'étroite collaboration entre les parties prenantes. Ils ont souligné les défis logistiques et techniques liés au travail dans l'un des stades les plus fréquentés d'Europe, où la construction devait s'aligner sur un calendrier d'événements sportifs et non sportifs chargé, sur des normes de sécurité strictes et sur des conditions météorologiques variables.

Au-delà de la production d'énergie, l'installation constitue une puissante intention de durabilité. Avec des millions de visiteurs et de téléspectateurs chaque année, SIGNAL IDUNA PARK est une vitrine sans équivalent pour présenter la transition énergétique et démontrer comment le sport professionnel peut soutenir activement les objectifs climatiques.

Pour JA Solar, ce projet est une référence phare dans la fourniture de solutions photovoltaïques pour des environnements complexes et prestigieux. Il illustre la capacité de l'entreprise à garantir des produits fiables et des modules de haute performance pour des applications exigeantes, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités d'intégration de l'énergie photovoltaïque dans les infrastructures publiques et les sites sportifs en Europe et au-delà.

Le webinaire a permis d'écouter Petra Zelenická, responsable du marketing et des études de marché pour l'Europe chez JA Solar, Florian Demnitz, responsable de l'énergie au Borussia Dortmund et Christoph Kielhorn, chef de projet PMO Battery Development chez RWE. La session était animée par Gianluca Michieletto, responsable du marketing et des médias sociaux chez JA Solar.

À propos de JA Solar

Fondée en 2005, JA Solar est un leader mondial des solutions de production d'énergie photovoltaïque, avec une activité intégrée verticalement couvrant les wafers, les cellules, les modules et le stockage d'énergie. Avec 16 filiales à l'étranger, l'entreprise sert des clients dans 180 pays et régions. Au troisième trimestre 2025, les expéditions cumulées de cellules et de modules de JA Solar s'élevaient à près de 317 GW, soutenues par plus de 2 000 brevets et un solide réseau mondial.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=2B4IlX3AacA