World Informatix Cyber Security comemora os dez anos do incidente cibernético do Bangladesh Bank

WASHINGTON, 5 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A World Informatix Cyber Security (WICS) comemorou hoje o aniversário de dez anos do incidente cibernético de 2016 envolvendo o Banco Central de Bangladesh, um evento amplamente reconhecido como um momento decisivo na história da segurança cibernética do setor financeiro. O incidente tornou-se um catalisador para a reavaliação global das práticas de segurança em torno dos ambientes de mensagens financeiras interbancárias.

A World Informatix apoiou as atividades de resposta a incidentes após o ataque, o que destacou as fraquezas estruturais que existiam em todo o setor na época. O incidente provocou uma reflexão global entre instituições financeiras, reguladores e prestadores de serviços sobre a resiliência operacional e o risco cibernético em sistemas de pagamentos interbancários.

"Naquela época, o setor financeiro enfrentava uma nova escala de risco cibernético operacional em ambientes de pagamento", disse Rakesh Asthana, CEO da World Informatix Cyber Security. "O incidente demonstrou que o comprometimento cibernético da infraestrutura de pagamento não é um problema de TI, mas um risco sistêmico de estabilidade financeira."

O aniversário também marca a introdução formal do Programa de Garantia Contínua de CSP da World Informatix, desenvolvido para levar as instituições além dos ciclos anuais de avaliação em direção à validação de segurança e garantia operacional durante todo o ano em ambientes de pagamento de alto valor.

Nos anos seguintes ao incidente, a comunidade financeira global introduziu expectativas de segurança mais estruturadas, reforçou os modelos de supervisão e expandiu a colaboração entre instituições e jurisdições. Esses desenvolvimentos melhoraram significativamente as práticas básicas de segurança, reforçando a importância da vigilância contínua em ambientes que suportam operações financeiras críticas.

A World Informatix continua trabalhando com instituições financeiras, bancos centrais e organizações internacionais em resiliência cibernética e garantia operacional em ambientes de mensagens financeiras. A empresa vai celebrar o aniversário com o lançamento de seu whitepaper, The Bangladesh Bank Heist: The Decade That Changed Financial Security (O assalto ao Banco do Bangladesh: a década que mudou a segurança financeira), examinando as lições de longo prazo aprendidas pelo setor e a evolução da resiliência cibernética do setor financeiro.

Sobre a World Informatix Cyber Security A

World Informatix Cyber Security é uma empresa independente de consultoria em segurança cibernética e risco que apoia instituições financeiras, bancos centrais e organizações internacionais em todo o mundo. A empresa fornece avaliações de segurança, serviços de consultoria de governança e programas de garantia operacional focados em ambientes de mensagens financeiras de alta confiança.

Contato com a mídia

World Informatix Cyber Security

E-mail:[email protected]

Telefone: +1 561-295-8840

Site:https://www.worldinformatixcs.com

Página de recursos sobre o assalto ao Banco do Bangladesh:https://www.worldinformatixcs.com/bangladesh-bank-heist

Programa de Garantia Contínua CSP: https://worldinformatixcs.com/swift-continuous-assurance-program/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2875836/World_Informatix_Cyber_Security_Logo.jpg

FONTE World Informatix Cyber Security, Inc.