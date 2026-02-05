World Informatix Cyber Security conmemora el décimo aniversario del incidente cibernético del Banco de Bangladesh

WASHINGTON, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- World Informatix Cyber Security conmemoró hoy el décimo aniversario del incidente cibernético de 2016 que afectó al Banco Central de Bangladesh, un suceso ampliamente reconocido como un momento decisivo en la historia de la ciberseguridad del sector financiero. El incidente se convirtió en un catalizador para la reevaluación mundial de las prácticas de seguridad que rodean los entornos de mensajería financiera interbancaria.

World Informatix apoyó las actividades de respuesta a incidentes después del ataque, lo que puso de manifiesto las deficiencias estructurales que existían en todo el sector en ese momento. El incidente provocó una reflexión a nivel mundial entre las instituciones financieras, los reguladores y los proveedores de servicios sobre la resiliencia operativa y el riesgo cibernético en los sistemas de pago interbancarios.

"En ese momento, el sector financiero se enfrentaba a una nuevo nivel de riesgo cibernético operativo en los entornos de pago", afirmó Rakesh Asthana, director ejecutivo de World Informatix Cyber Security. "El incidente demostró que el compromiso cibernético de la infraestructura de pagos no es un problema de TI, sino un riesgo estructural para la estabilidad financiera".

El aniversario también marca la presentación oficial del Programa de Garantía Continua CSP de World Informatix, diseñado para que las instituciones pasen de los ciclos de evaluación anuales a una validación de la seguridad y una garantía operativa durante todo el año en entornos de pagos de alto valor.

En los años posteriores al incidente, la comunidad financiera mundial introdujo expectativas de seguridad más estructuradas, reforzó los modelos de supervisión y amplió la colaboración entre instituciones y jurisdicciones. Estos avances han mejorado de manera significativa las prácticas de seguridad básicas, a la vez que han reforzado la importancia de la vigilancia continua en entornos que respaldan las operaciones financieras críticas.

World Informatix sigue colaborando con instituciones financieras, bancos centrales y organizaciones internacionales en materia de resiliencia cibernética y garantía operativa en entornos de mensajería financiera. La empresa conmemorará el aniversario con la publicación de su informe técnico, The Bangladesh Bank Heist: The Decade That Changed Financial Security (El robo al Banco de Bangladesh: la década que cambió la seguridad financiera), en el que se analizan las lecciones aprendidas a largo plazo por el sector y la evolución de la resiliencia cibernética del sector financiero.

Acerca de World Informatix Cyber Security

World Informatix Cyber Security es una empresa independiente de asesoría en materia de ciberseguridad y riesgos que apoya a instituciones financieras, bancos centrales y organizaciones internacionales en todo el mundo. La empresa proporciona evaluaciones de seguridad, servicios de asesoría en materia de gobernanza y programas de garantía operativa centrados en entornos de mensajería financiera de alta confianza.

Contacto para los medios

World Informatix Cyber Security

Correo electrónico:[email protected]

Teléfono: +1 561-295-8840

Sitio web:https://www.worldinformatixcs.com

Página de recursos sobre el robo al Banco de Bangladesh:https://www.worldinformatixcs.com/bangladesh-bank-heist

Programa de Garantía Continua de CSP: https://worldinformatixcs.com/swift-continuous-assurance-program/

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2875836/World_Informatix_Cyber_Security_Logo.jpg

FUENTE World Informatix Cyber Security, Inc.