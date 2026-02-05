World Informatix Cyber Security commémore les dix ans du cyberincident de la Banque du Bangladesh

WASHINGTON, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- World Informatix Cyber Security a commémoré aujourd'hui le dixième anniversaire du cyberincident de 2016 impliquant la Banque centrale du Bangladesh, un événement considéré par beaucoup comme un moment déterminant dans l'histoire de la cybersécurité du secteur financier. Cet incident a servi de catalyseur à une réévaluation mondiale des pratiques de sécurité entourant les environnements de messagerie financière interbancaire.

World Informatix a soutenu les activités de réponse aux incidents à la suite de l'attaque, qui a mis en évidence les faiblesses structurelles qui existaient dans le secteur à l'époque. Cet incident a suscité une réflexion mondiale au sein des institutions financières, des régulateurs et des prestataires de services sur la résilience opérationnelle et le risque cybernétique dans les systèmes de paiement interbancaires.

« À l'époque, le secteur financier était confronté à des cyberrisques opérationnels d'une ampleur inédite dans les environnements de paiement », a déclaré Rakesh Asthana, PDG de World Informatix Cyber Security. « L'incident a démontré que la cybercompromission de l'infrastructure de paiement n'est pas un problème informatique mais un risque systémique pour la stabilité financière. »

Cet anniversaire marque également l'introduction officielle du programme d'assurance continue CSP de World Informatix, conçu pour permettre aux institutions de dépasser les cycles d'évaluation annuels et de passer à une validation de la sécurité et à une assurance opérationnelle tout au long de l'année dans les environnements de paiement de grande valeur.

Dans les années qui ont suivi l'incident, la communauté financière mondiale a introduit des attentes plus structurées en matière de sécurité, renforcé les modèles de surveillance et étendu la collaboration entre les institutions et les États. Ces développements ont considérablement amélioré les pratiques de sécurité de base tout en renforçant l'importance d'une vigilance permanente dans les environnements qui soutiennent les opérations financières critiques.

World Informatix continue de travailler avec des institutions financières, des banques centrales et des organisations internationales sur la cyberrésilience et l'assurance opérationnelle dans les environnements de messagerie financière. L'entreprise commémorera cet anniversaire en publiant son livre blanc, The Bangladesh Bank Heist: The Decade That Changed Financial Security, qui examine les enseignements tirés à long terme par le secteur et l'évolution de la cyberrésilience du secteur financier.

À propos de World Informatix Cyber Security

World Informatix Cyber Security est une société indépendante de conseil en matière de cybersécurité et de risques qui apporte son soutien aux institutions financières, aux banques centrales et aux organisations internationales dans le monde entier. L'entreprise fournit des évaluations de sécurité, des services de conseil en matière de gouvernance et des programmes d'assurance opérationnelle axés sur les environnements de messagerie financière de haute confiance.

Relations avec les médias

World Informatix Cyber Security

E-mail :[email protected]

Tél. : +1 561-295-8840

Site Internet : https://www.worldinformatixcs.com

Page de ressources sur le braquage de la Banque du Bangladesh : https://www.worldinformatixcs.com/bangladesh-bank-heist

Programme d'assurance continue CSP : https://worldinformatixcs.com/swift-continuous-assurance-program/

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2875836/World_Informatix_Cyber_Security_Logo.jpg