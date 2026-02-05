La ciberseguridad mundial de Informatix conmemora décimo aniversario del ciberincidente del Banco de Bangladesh

WASHINGTON, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- World Informatix Cyber Security conmemoró hoy el décimo aniversario del ciberincidente de 2016 que afectó al Banco Central de Bangladesh, un evento ampliamente reconocido como un momento decisivo en la historia de la ciberseguridad del sector financiero. El incidente sirvió de catalizador para una reevaluación global de las prácticas de seguridad en los entornos de mensajería financiera interbancaria.

World Informatix apoyó las actividades de respuesta a incidentes tras el ataque, que puso de manifiesto las debilidades estructurales existentes en el sector en ese momento. El incidente impulsó la reflexión global entre instituciones financieras, reguladores y proveedores de servicios sobre la resiliencia operativa y el ciberriesgo en los sistemas de pago interbancarios.

"En aquel momento, el sector financiero se enfrentaba a una nueva escala de ciberriesgo operativo en entornos de pago", declaró Rakesh Asthana, consejero delegado de World Informatix Cyber Security. "El incidente demostró que la cibervulneración de la infraestructura de pago no es un problema de TI, sino un riesgo sistémico para la estabilidad financiera".

El aniversario también marca la introducción formal del Programa de Garantía Continua CSP de World Informatix, diseñado para que las instituciones superen los ciclos de evaluación anuales y adopten una validación de seguridad y una garantía operativa durante todo el año en entornos de pago de alto valor.

En los años posteriores al incidente, la comunidad financiera global implementó expectativas de seguridad más estructuradas, fortaleció los modelos de supervisión y amplió la colaboración entre instituciones y jurisdicciones. Estos avances han mejorado significativamente las prácticas de seguridad básicas, a la vez que refuerzan la importancia de la vigilancia continua en entornos que respaldan operaciones financieras críticas.

Informatix continúa trabajando con instituciones financieras, bancos centrales y organizaciones internacionales en la ciberresiliencia y la seguridad operativa en entornos de mensajería financiera. La firma conmemorará el aniversario con la publicación de su informe técnico titulado "El robo al banco de Bangladesh: La década que cambió la seguridad financiera", que analiza las lecciones aprendidas a largo plazo del sector y la evolución de la ciberresiliencia del sector financiero.

Acerca de World Informatix Cyber Security

World Informatix Cyber Security es una firma independiente de asesoría en ciberseguridad y riesgos que apoya a instituciones financieras, bancos centrales y organizaciones internacionales de todo el mundo. La firma ofrece evaluaciones de seguridad, servicios de asesoría en gobernanza y programas de garantía operativa enfocados en entornos de mensajería financiera de alta confianza.

Contacto para medios

World Informatix Cyber Security

Email: [email protected]

Teléfono: +1 561-295-8840

Página web: https://www.worldinformatixcs.com

Bangladesh Bank Heist Resource Page: https://www.worldinformatixcs.com/bangladesh-bank-heist

CSP Continuous Assurance Program: https://worldinformatixcs.com/swift-continuous-assurance-program/