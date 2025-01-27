Шанхай озарился в честь признания ЮНЕСКО китайского Нового года нематериальным культурным наследием

Шанхай приглашает мир почтить свое богатое наследие во время празднования китайского Нового года (Праздника весны)

ШАНХАЙ, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- 4 декабря 2024 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) добавила китайский Праздник весны в свой Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это признание служит подтверждением значительной роли Праздника весны в укреплении социальных практик и общинного духа. В эти дни китайский народ встречает свой традиционный Новый год. Данное решение сделает посещение Шанхая во время Праздника весны в этом году еще более привлекательным.

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В Шанхае пройдет ряд замечательных мероприятий, которые подчеркивают богатое культурное наследие. Знаменитый шанхайский Праздник фонарей — традиция, которой более двух тысяч лет — станет самым ярким событием праздничных мероприятий. В этом году источником вдохновения на Празднике фонарей станет тема «Красота всего сущего, чудо существования» из старинной «Книги гор и морей». Посетителей Праздника фонарей в Юйюане ждут чарующие впечатления от экспозиций, которые превратят территорию сада в мифический рай в джунглях, украшенный порхающими бабочками, яркими цветами, пышными лесами и извивающимися змеями.

Кроме того, исторические места Шанхая, в том числе Наньсян, Луодянь в Баошане, Фэнцзин в Цзиньшане и старинная улица Цинси, представят свои уникальные интерпретации искусства фонарей. Эти зрелища не только потрясут чувства, но и послужат данью уважения устойчивым народным традициям, которые обогащают многообразную культуру Китая. За время Праздника весны будет проведено более 200 представлений, выставок и интерактивных показов, которые позволят глубоко погрузиться в праздничную и социальную атмосферу, характеризующую это время года.

Шанхай радушно приглашает гостей со всего мира познакомиться с культурным великолепием Праздника весны и завораживающей красотой шанхайского Праздника фонарей. Это празднование является свидетельством живого наследия, которое ЮНЕСКО стремится защищать и поддерживать для будущих поколений.

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