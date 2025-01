Šanghaj se rozzáří u příležitosti uznání čínského Nového roku za nehmotné kulturní dědictví UNESCO

Čína během oslav Nového roku vzdá hold svému bohatému kulturnímu dědictví

ŠANGHAJ, 27. ledna 2025 /PRNewswire/PROTEXT/ -- Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) zařadila 4. prosince 2024 oslavy čínského Nového roku (Svátky jara) na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví. UNESCO tak ocenilo významnou roli Svátků jara při podpoře společenských zvyklostí a komunitního ducha, který se zhmotňuje v oslavách čínského Nového roku. Díky tomuto kroku se ještě umocňuje renomé Šanghaje jakožto destinace, kterou je během letošních oslav Svátků jara nutné navštívit.

V Šanghaji se koná řada zajímavých akcí, které představují bohaté kulturní dědictví Číny. Součástí slavností je i proslulý svátek lampionů, jehož tradice započala před více než dvěma tisíci let. Letošní ročník oslav tohoto svátku čerpá inspiraci z prastaré knihy Classic of Mountains and Seas. Tématem ročníku je Krása všech věcí, zázrak bytí. Návštěvníci oslav svátku lampionů v zahradě Jü-jüan mohou očekávat okouzlující zážitek, a to díky expozicím, které místo promění v bájnou džungli plnou třepotajících se motýlů, zářivých květů, bujných lesů a plazících se hadů.

Historické lokality v Šanghaji, jako je Nan-siang, Luo-tien v městském obvodu Pao-šan, Feng-ťing v městském obvodu Ťin-šan a ulice Čching-si, také představí jedinečné lampiony. Konané výstavy jsou vizuálně zajímavé a zároveň vzdávají hold lidovým tradicím, které jsou součástí čínské kultury. Po celé Svátky jara bude k vidění více než 200 představení, výstav a interaktivních zážitků, díky nímž zažijí návštěvníci slavnostní a přátelskou atmosféru, jež je pro toto období typická.

Město Šanghaj srdečně zve návštěvníky z celého světa na velkolepé oslavy Svátků jara a fascinující svátek lampiónů. Tyto oslavy jsou důkazem živého dědictví, které se UNESCO snaží podporovat a ochránit pro budoucí generace.

