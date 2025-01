Szanghaj rozbłyśnie z okazji wpisania chińskiego Festiwalu Wiosny na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO

Szanghaj zaprasza ludzi z całego świata do wspólnego celebrowania bogatego dziedzictwa kulturowego Chin podczas obchodów Festiwalu Wiosny.

SZANGHAJ, 27 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- 4 grudnia 2024 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) wpisała chiński Festiwal Wiosny na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości. Fakt ten podkreśla znaczącą rolę Festiwalu Wiosny we wspieraniu praktyk społecznych i budowaniu ducha wspólnoty wśród Chińczyków podczas powitania tradycyjnego nowego roku. To wyróżnienie jeszcze bardziej wzmocni pozycję Szanghaju jako miejsca, które koniecznie trzeba odwiedzić podczas tegorocznych obchodów Święta Wiosny.

1 2

Szanghaj jest gospodarzem szeregu wyjątkowych wydarzeń, które podkreślają bogate dziedzictwo kulturowe Chin. Słynny Szanghajski Festiwal Latarni, którego tradycja sięga ponad dwóch tysięcy lat, rozświetli uroczyste obchody. W tym roku Festiwal Wiosny czerpie inspirację ze starożytnej „Klasyki Gór i Mórz", której tematem przewodnim jest „Piękno wszystkich rzeczy i cud istnienia". Uczestnicy Festiwalu Latarni w ogrodzie Yuyuan mogą spodziewać się wyjątkowych wrażeń podczas pokazów, które przekształcają ten obszar w mityczny raj w dżungli, który stworzą wielobarwne motyle, żywe kwiaty, bujna roślinność i wijące się węże.

Ponadto zabytkowe obiekty w Szanghaju, w tym Nanxiang, Luodian w Baoshan, Fengjing w Jinshan i Qingxi Old Street, zaprezentują swoje unikalne interpretacje sztuki tworzenia lampionów. Pokazy te są nie tylko olśniewające, ale także stanowią wyraz uznania dla dawnych tradycji ludowych, które wzbogacają chińską kulturę. Przez cały okres Festiwalu Wiosny zaprezentowanych zostanie ponad 200 występów, wystaw i interaktywnych doświadczeń, co stworzy możliwość głębokiego zanurzenia się w świątecznej i wspólnotowej atmosferze, która charakteryzuje tę porę roku.

Miasto Szanghaj serdecznie zaprasza odwiedzających z całego świata do odkrywania kulturowej wspaniałości Festiwalu Wiosny i hipnotyzującego piękna Festiwalu Latarni w Szanghaju. Obchody są świadectwem żywego dziedzictwa, które UNESCO ma na celu chronić i promować z myślą o kolejnych pokoleniach.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2606331/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2606332/2.jpg