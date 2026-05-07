Xange.com, Aptos Labs e Decibel Foundation sãfazem parceria para lançar o primeiro padrão on-chain para dados soberanos de mitigação

O Certificado Digital de Metadados Imutáveis (IMDC) leva dados negociáveis e verificáveis a um pipeline de mais de US$ 100 bilhões em Resultados de Mitigação Transferidos Internacionalmente soberanos, no âmbito do Acordo de Paris.

ZURIQUE, Suíça, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Na Semana do Clima de Zurique, a Xange.com, empresa de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado sediada em Luxemburgo, anunciou hoje uma parceria com a Aptos Labs e a Decibel Foundation para lançar o Certificado Digital de Metadados Imutáveis (IMDC), um token de dados negociável que leva dados ambientais de padrão soberano para a blockchain. À medida que o Artigo 6.2 do Acordo de Paris avança dos acordos de cooperação bilateral para mercados operacionais, o IMDC introduz um registro padronizado e verificável para dados soberanos de mitigação, que todos os participantes do mercado podem conferir de forma independente. Pela primeira vez, governos soberanos estão levando dados regulados por tratado para a blockchain e escolhendo a infraestrutura de mais alto desempenho para isso.

Cada IMDC é um certificado verificável por criptografia que representa o registro oficial de dados de um resultado de mitigação, incluindo dados de verificação dMRV, identificadores de metodologia e status do ciclo de vida. Os IMDCs são emitidos por meio das Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS), da Xange.com, uma estrutura tecnológica orientada por políticas para a participação de governos soberanos em mercados ambientais.

O primeiro programa de IMDCs cobre um pipeline de mais de US$ 100 bilhões em Resultados de Mitigação Transferidos Internacionalmente (ITMOs) soberanos identificados pela Xange.com, incluindo programas florestais, de soluções baseadas na natureza e de energia renovável em países que assinaram acordos bilaterais de cooperação no âmbito do Artigo 6.2.

O lançamento acontece em um momento em que a tokenização institucional de ativos do mundo real superou US$ 27,5 bilhões em blockchain no primeiro trimestre de 2026, uma alta de 263% em relação ao ano anterior.

Os principais componentes da parceria incluem:

A Xange.com como camada de emissão e dMRV, criando IMDCs a partir de dados de padrão soberano capturados por seus sistemas digitais de monitoramento, reporte e verificação.

criando IMDCs a partir de dados de padrão soberano capturados por seus sistemas digitais de monitoramento, reporte e verificação. A Aptos como camada de verificação, oferecendo um registro público e neutro para a emissão de IMDCs e eventos de ciclo de vida, em uma blockchain que já abriga cerca de US$ 1 bilhão em ativos institucionais do mundo real.

oferecendo um registro público e neutro para a emissão de IMDCs e eventos de ciclo de vida, em uma blockchain que já abriga cerca de US$ 1 bilhão em ativos institucionais do mundo real. A Decibel como camada de mercado on-chain, oferecendo a contrapartes institucionais e qualificadas acesso a IMDCs negociáveis, com transparência em todo o ciclo de vida.

oferecendo a contrapartes institucionais e qualificadas acesso a IMDCs negociáveis, com transparência em todo o ciclo de vida. Registro e liquidação de ITMOs por terceiro independente no âmbito do GEMIS, com funções de registro, custódia e liquidação de ITMOs soberanos realizadas por meio de uma plataforma digital integrada à estrutura GEMIS da Xange.com.

"Dados climáticos soberanos têm exigências que a maioria das infraestruturas de blockchain simplesmente não consegue atender. É preciso ter capacidade de processamento de nível institucional para lidar com o volume de um mercado global, finalização em menos de um segundo para que a liquidação acompanhe o ritmo das finanças institucionais, e uma trilha de auditoria capaz de resistir ao escrutínio de órgãos de tratados e auditores por décadas. "A Aptos é a única rede pública em operação hoje que combina o desempenho, a finalização e a adoção institucional que essa categoria exige. É por isso que a Aptos será a camada de verificação do que esperamos que se torne o maior programa de ativos soberanos do mercado de tokenização", afirmou Avery Ching, CEO da Aptos Labs.

"Dados verificados são, por si só, um ativo valioso. Países ricos em resultados de mitigação detêm trilhões de dólares nesses ativos, mas esse valor não consegue acessar o financiamento climático internacional sem dados e infraestrutura confiáveis. Os IMDCs transformam os dados verificados por trás desses resultados em um instrumento negociável em que todos os participantes do mercado, de vendedores soberanos a compradores para fins de conformidade, podem confiar ", afirmou Esteban van Goor, CEO e fundador da Xange.com.

Sobre a Xange.com

A Xange.com International Holding S.à r.l. é uma empresa de software de inteligência ambiental e infraestrutura de mercado sediada em Luxemburgo. A empresa atende governos e empresas com sistemas digitais de MRV, soluções de infraestrutura de mercado, relatórios de sustentabilidade e participação em mercados ambientais alinhada ao Artigo 6.

Sobre a Aptos Labs

A Aptos Labs é a desenvolvedora da blockchain da Aptos, uma rede de camada 1 criada para infraestrutura de ativos do mundo real de padrão institucional, com suporte a programas de tokenização em escala soberana em mercados ambientais, instrumentos financeiros regulados e dados do setor público.

Sobre a Decibel

A Decibel é uma corretora institucional on-chain desenvolvida na blockchain Aptos, que oferece infraestrutura de formação de preços e liquidação para ativos digitais institucionais, incluindo IMDCs negociáveis e outros instrumentos de dados do mundo real.

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FONTE Xange.com