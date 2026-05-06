Xange.com, Aptos Labs et la Fondation Decibel s'associent pour lancer la première norme sur la blockchain relative aux données de gestion des risques souverains

Le certificat numérique de métadonnées immuables (IMDC) apporte des données négociables et vérifiables à un pipeline de plus de 100 milliards de dollars de résultats d'atténuation transférés au niveau international (ITMO) dans le cadre de l'Accord de Paris.

ZURICH, Suisse, 6 mai 2026 /PRNewswire/ -- Lors de la Climate Week de Zurich, Xange.com, une société d'infrastructure de marché et d'intelligence environnementale basée au Luxembourg, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec Aptos Labs et Decibel Foundation en vue du lancement de l'Immutable Metadata Digital Certificate (IMDC), un jeton de données négociable qui permet d'intégrer sur la blockchain des données environnementales de niveau souverain. Alors que l'article 6.2 de l'Accord de Paris passe d'accords de coopération bilatéraux à des marchés opérationnels, l'IMDC met en place un registre normalisé et vérifiable des données souveraines relatives à l'atténuation, que chaque acteur du marché peut vérifier de manière indépendante. Pour la première fois, des gouvernements souverains apportent sur la chaîne des données réglementées par un traité et choisissent pour ce faire l'infrastructure la plus performante.

Chaque IMDC est un certificat vérifiable cryptographiquement qui représente l'enregistrement officiel des données relatives à un résultat de réduction, y compris les données de vérification dMRV, les identifiants de méthodologie et le statut du cycle de vie. Les IMDC sont émis par l'intermédiaire des solutions d'infrastructure du marché mondial de l'environnement (GEMIS) de Xange.com, un cadre technologique axé sur les politiques pour une participation souveraine au marché de l'environnement.

Le premier programme IMDC couvre une réserve de plus de 100 milliards de dollars de résultats d'atténuation transférés au niveau international (ITMO) identifiés par Xange.com, couvrant des programmes forestiers, naturels et d'énergie renouvelable dans des pays qui ont signé des accords de coopération bilatérale au titre de l'article 6.2.

Ce lancement intervient alors que la tokenisation institutionnelle des actifs du monde réel a franchi 27,5 milliards de dollars sur la chaîne au premier trimestre 2026, soit une hausse de 263 % en glissement annuel.

Les principaux éléments du partenariat sont les suivants

Xange.com, en tant que couche d'émission et de dMRV, frappe des IMDC à partir de données de qualité souveraine recueillies par ses systèmes numériques de surveillance, de reporting et de vérification.

frappe des IMDC à partir de données de qualité souveraine recueillies par ses systèmes numériques de surveillance, de reporting et de vérification. Aptos comme couche de vérification, fournissant un grand livre neutre et public pour l'émission d'IMDC et les événements du cycle de vie, sur une chaîne hébergeant déjà environ 1 milliard de dollars d'actifs institutionnels du monde réel.

fournissant un grand livre neutre et public pour l'émission d'IMDC et les événements du cycle de vie, sur une chaîne hébergeant déjà environ 1 milliard de dollars d'actifs institutionnels du monde réel. Decibel, en tant que couche de marché sur la chaîne, fournit aux contreparties institutionnelles et qualifiées un accès aux IMDC négociables avec une transparence totale du cycle de vie.

fournit aux contreparties institutionnelles et qualifiées un accès aux IMDC négociables avec une transparence totale du cycle de vie. Registre et règlement des ITMO par des tiers indépendants sous GEMIS, avec des fonctions souveraines de registre, de garde et de règlement des ITMO fournies par une plateforme numérique intégrée dans le cadre de Xange.com GEMIS.

« Les données climatiques souveraines ont des exigences que la plupart des infrastructures blockchain ne peuvent tout simplement pas satisfaire. Il faut un débit de niveau institutionnel pour gérer le volume d'un marché mondial, une finalité inférieure à la seconde pour que le règlement corresponde au rythme de la finance institutionnelle, et une piste d'audit qui puisse résister à l'examen des organes conventionnels et des auditeurs dans plusieurs décennies. Aptos est le seul réseau public opérant aujourd'hui qui combine la performance, la finalité et l'adoption institutionnelle que cette catégorie exige, et c'est pourquoi Aptos est la couche de vérification pour ce qui devrait devenir le plus grand programme d'actifs souverains sur le marché de la tokenisation », a déclaré Avery Ching, PDG d'Aptos Labs.

« Les données vérifiées sont en elles-mêmes un atout précieux. Les pays qui ont mis en place de nombreuses mesures d'atténuation détiennent des résultats en matière d'atténuation représentant des milliers de milliards de dollars, mais cette valeur ne peut être intégrée au financement international de la lutte contre le changement climatique sans données et infrastructures fiables. Les IMDC transforment les données vérifiées qui sous-tendent ces résultats en un instrument négociable sur lequel tous les acteurs du marché, des vendeurs souverains aux acheteurs de conformité, peuvent compter », a déclaré Esteban van Goor, PDG et fondateur de Xange.com.

À propos de Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. est une société luxembourgeoise spécialisée dans les logiciels d'intelligence environnementale et les infrastructures de marché. Elle propose aux gouvernements et aux entreprises des systèmes MRV numériques, des solutions d'infrastructure de marché, des rapports sur le développement durable et une participation au marché de l'environnement conforme à l'article 6.

À propos de Aptos Labs

Aptos Labs est le développeur de la blockchain Aptos, un réseau de couche 1 conçu pour une infrastructure d'actifs du monde réel de niveau institutionnel, qui prend en charge des programmes de tokenisation à l'échelle nationale sur les marchés environnementaux, les instruments financiers réglementés et les données du secteur public.

À propos de Decibel

Decibel est une bourse institutionnelle sur la chaîne de blocs, construite sur la blockchain Aptos, qui fournit une infrastructure de détermination des prix et de règlement pour les actifs numériques institutionnels, dont les IMDC négociables et d'autres instruments liés aux données du monde réel.

Contact médias

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2865603/5954343/Xange_Logo.jpg