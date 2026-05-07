شراكة بين Xange.com ، وAptos Labs ومؤسسة Decibel لإطلاق أول معيار على السلسلة لبيانات التخفيف السيادية

"شهادة البيانات الوصفية غير القابلة للتغيير الرقمية" (IMDC) توفر بيانات قابلة للتداول وقابلة للتحقق لخط أنابيب بقيمة أكثر من 100 مليار دولار من "نتائج التخفيف المنقولة دوليًا بموجب اتفاقية باريس".

زيوريخ ، سويسرا ، 7 مايو 2026 /PRNewswire/ -- في إطار أسبوع المناخ في زيوريخ ، أعلنت اليوم "إكسانج دوت كوم" (Xange.com)، وهي شركة للذكاء البيئي والبنية التحتية السوقية مقرها في لوكسمبورغ ، شراكة مع "آبتوس لابز" (Aptos Labs) ومؤسسة "ديسيبل" (Decibel) لإطلاق "شهادة البيانات الوصفية غير القابلة للتغيير الرقمية" (IMDC)، وهي رمز بيانات قابل للتداول يجلب بيانات بيئية ذات درجة سيادية على السلسلة. نظرًا لأن المادة 6.2 من اتفاق باريس تنتقل من ترتيبات التعاون الثنائي إلى الأسواق التشغيلية ، تقدم شهادة IMDC سجلاً موحدًا وقابل للتحقق لبيانات التخفيف السيادية يمكن لكل مشارك في السوق التحقق منه بشكل مستقل. لأول مرة ، تجلب الحكومات السيادية البيانات المنظمة بمعاهدة على السلسلة ، وتختار البنية التحتية ذات الأداء الأعلى للقيام بذلك.

كل شهادة IMDC هي شهادة قابلة للتحقق عن طريق التشفير تمثل سجل البيانات الرسمي لنتائج التخفيف ، بما في ذلك بيانات التحقق من عمليات (dMRV) "عمليات القياس، وإعداد التقارير، والتحقق الرقمية" ومعرّفات المنهجية، وحالة دورة الحياة. يتم إصدار شهادات IMDC من خلال حلول "البنية التحتية السوقية البيئية العالمية" (GEMIS) الخاصة بشركة "إكسانج دوت كوم"، وهو إطار تكنولوجي مدفوع بالسياسة للمشاركة السيادية في سوق البيئة.

يغطي البرنامج الأول لشهادات IMDC الأول خط أنابيب بقيمة أكثر من 100 مليار دولار من "نتائج التخفيف المنقولة دوليًا" (ITMO) السيادية التي حددتها شركة "إكسانج دوت كوم"، والتي تشمل برامج الطاقة للغابات، والطاقة القائمة على الطبيعة، والطاقة المتجددة في البلدان التي وقعت على ترتيبات التعاون الثنائي المذكورة في المادة 6.2.

تجاوزت أراضي الإطلاق التي تمثل ترميزًا مؤسسيًا للأصول الواقعية 27.5 مليار دولار على السلسلة في الربع الأول من عام 2026 ، بزيادة قدرها 263٪ على أساس سنوي.

وتشمل المكونات الأساسية للشراكة ما يلي:

"إكسانج دوت كوم" كطبقة للإصدار وعمليات ( dMRV ) ، وصياغة شهادات IMDC من البيانات ذات الدرجة السيادية التي تم التقاطها من خلال أنظمة المراقبة، وإعداد التقارير، والتحقق الرقمية.

"آبتوس " كطبقة للتحقق ، وتوفر دفترًا محايدًا عامًا لإصدار شهادات IMDC وأحداث دورة الحياة ، على سلسلة تستضيف بالفعل ما يقرب من مليار دولار من الأصول المؤسسية في العالم الحقيقي.

"ديسيبل" كطبقة السوق على السلسلة ، مما يوفر للأطراف المقابلة المؤسسية والمؤهلة إمكانية الوصول إلى شهادات IMDC القابلة للتداول مع الشفافية الكاملة لدورة الحياة.

سجل نتائج ITMO مستقل من طرف ثالث وتسوية في إطار حلول GEMIS ، مع وظائف سجل نتائج ITMO السيادية، والحفظ، والتسوية التي يتم تقديمها من خلال منصة رقمية مدمجة في إطار عمل حلول GEMIS الخاصة بشركة "إكسانج دوت كوم".

قال "أفيري تشينغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "آبتوس لابز": بيانات المناخ السيادية لها متطلبات لا يمكن لمعظم عناصر البنية التحتية لسلسلة الكتل (البلوكتشين) تلبيتها ببساطة. أنت تحتاج إلى معدل إنتاج على مستوى مؤسسي للتعامل مع حجم السوق العالمية ، والتسوية النهائية في أقل من ثانية واحدة بحيث تتطابق التسوية مع وتيرة التمويل المؤسسي ، بالإضافة إلى مسار تدقيق يمكن أن يصمد أمام التدقيق من هيئات المعاهدات والمدققين بعد عقود من الآن. "آبتوس" هي الشبكة العامة الوحيدة التي تعمل اليوم والتي تجمع بين الأداء، والتسوية النهائية، والتبنّي المؤسسي الذي تطلبه هذه الفئة ، وهذا هو السبب في أن "آبتوس" هي طبقة التحقق مما نتوقع أن يصبح أكبر برنامج للأصول السيادية في سوق الترميز".

قال "إستيبان فان جور"، الرئيس التنفيذي ومؤسس "إكسانج دوت كوم" (Xange.com): "البيانات التي تم التحقق منها هي في حد ذاتها أصل قيّم. تمتلك البلدان الغنية بالتخفيف تريليونات الدولارات في نتائج التخفيف ، لكن هذه القيمة لا يمكن أن تصل إلى تمويل المناخ الدولي دون بيانات وبنية تحتية موثوق بها. تُحوِّل شهادات IMDC البيانات التي تم التحقق منها لما هو أبعد من تلك النتائج إلى أداة قابلة للتداول يمكن لكل مشارك في السوق ، من البائعين السياديين إلى مشتريّ الامتثال ، الاعتماد عليها".

حول Xange.com

"إكسانج دوت كوم إنترناشونال هولدنج إس إيه آر إل" (Xange.com International Holding S.à r.l.) هي شركة لبرمجيات الذكاء البيئي والبنية التحتية للسوق مقرها في لوكسمبورغ ، وتخدم الحكومات والشركات بأنظمة "عمليات القياس، وإعداد التقارير، والتحقق" الرقمية، وحلول البنية التحتية السوقية، وإعداد تقارير الاستدامة، والمشاركة في السوق البيئية المتماشية مع المادة 6.

حول Aptos Labs

شركة "آبتوس لابز" (Aptos Labs) هي مطور "سلسلة الكتل من Aptos"، وهي شبكة (طبقة 1) مصممة للبنية التحتية للأصول في العالم الحقيقي على مستوى المؤسسات ، وتدعم برامج الترميز على نطاق سيادي عبر الأسواق البيئية، والأدوات المالية المنظمة، وبيانات القطاع العام.

حول Decibel

"ديسيبل" (Decibel) هي بورصة مؤسسية على السلسلة مبنية على "سلسلة الكتل من Aptos"، توفر البنية التحتية للتسوية واستكشاف الأسعار للأصول الرقمية المؤسسية ، بما في ذلك شهادات IMDC القابلة للتداول وغيرها من أدوات البيانات في العالم الحقيقي.

