Xange.com, Aptos Labs und die Decibel Foundation schließen sich zusammen, um den ersten On-Chain-Standard für Daten zur Risikominderung bei souveränen Emittenten einzuführen

Das „Immutable Metadata Digital Certificate" (IMDC) bringt handelbare, überprüfbare Daten in einen Markt im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar für staatlich übertragene Emissionsminderungsleistungen im Rahmen des Pariser Abkommens.

ZÜRICH, Schweiz, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Climate Week in Zürich gab Xange.com, ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen für Umweltdaten und Marktinfrastruktur, heute eine Partnerschaft mit Aptos Labs und der Decibel Foundation bekannt, um das „Immutable Metadata Digital Certificate" (IMDC) auf den Markt zu bringen – einen handelbaren Datentoken, der Umweltdaten in staatlicher Qualität in die Blockchain integriert. Da Artikel 6.2 des Pariser Abkommens den Übergang von bilateralen Kooperationsvereinbarungen hin zu funktionierenden Märkten vorsieht, führt das IMDC eine standardisierte, überprüfbare Aufzeichnung für staatliche Emissionsminderungsdaten ein, die jeder Marktteilnehmer unabhängig überprüfen kann. Zum ersten Mal bringen staatliche Regierungen vertraglich geregelte Daten in die Blockchain ein und wählen dafür die leistungsstärkste Infrastruktur.

Jedes IMDC ist ein kryptografisch überprüfbares Zertifikat, das den offiziellen Datensatz eines Klimaschutzergebnisses darstellt, einschließlich dMRV-Verifizierungsdaten, Methodik-Identifikatoren und Lebenszyklusstatus. IMDCs werden über die Global Environmental Market Infrastructure Solutions (GEMIS) von Xange.com ausgestellt, einem politikorientierten Technologie-Framework für die Teilnahme staatlicher Akteure am Umweltmarkt.

Das erste IMDC-Programm umfasst ein von Xange.com identifiziertes Projektportfolio im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar an staatlichen Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), das Wald-, naturbasierte und erneuerbare Energieprogramme in Ländern umfasst, die bilaterale Kooperationsvereinbarungen gemäß Artikel 6.2 unterzeichnet haben.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die institutionelle Tokenisierung realer Vermögenswerte im ersten Quartal 2026 auf der Blockchain 27,5 Milliarden US-Dollar überschritten hat – ein Anstieg von 263 % gegenüber dem Vorjahr.

Zu den Kernkomponenten der Partnerschaft gehören:

Xange.com als Ausstellungs- und dMRV-Ebene, die IMDCs aus Daten in staatlicher Qualität prägt, die über ihre digitalen Überwachungs-, Berichts- und Verifizierungssysteme erfasst werden.

die IMDCs aus Daten in staatlicher Qualität prägt, die über ihre digitalen Überwachungs-, Berichts- und Verifizierungssysteme erfasst werden. Aptos als Verifizierungsschicht, die ein neutrales, öffentliches Ledger für die IMDC-Ausgabe und Lebenszyklusereignisse bereitstellt, und zwar auf einer Blockchain, die bereits institutionelle Vermögenswerte aus der realen Welt im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar hostet.

die ein neutrales, öffentliches Ledger für die IMDC-Ausgabe und Lebenszyklusereignisse bereitstellt, und zwar auf einer Blockchain, die bereits institutionelle Vermögenswerte aus der realen Welt im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar hostet. Decibel als On-Chain-Marktplatz, der institutionellen und qualifizierten Gegenparteien Zugang zu handelbaren IMDCs mit vollständiger Transparenz über den gesamten Lebenszyklus bietet.

der institutionellen und qualifizierten Gegenparteien Zugang zu handelbaren IMDCs mit vollständiger Transparenz über den gesamten Lebenszyklus bietet. Unabhängige Drittanbieter-ITMO-Registrierung und -Abwicklung unter GEMIS, wobei die Funktionen für staatliches ITMO-Register, Verwahrung und Abwicklung über eine digitale Plattform bereitgestellt werden, die in das GEMIS-Framework von Xange.com integriert ist

„Staatliche Klimadaten stellen Anforderungen, die die meisten Blockchain-Infrastrukturen schlichtweg nicht erfüllen können. Man benötigt Durchsatz auf institutionellem Niveau, um das Volumen eines globalen Marktes zu bewältigen, Finalität im Subsekundenbereich, damit die Abwicklung mit dem Tempo der institutionellen Finanzwelt Schritt hält, sowie einen Prüfpfad, der auch in Jahrzehnten noch der Überprüfung durch Vertragsorgane und Wirtschaftsprüfer standhält. Aptos ist das einzige heute betriebene öffentliche Netzwerk, das die Leistung, Finalität und institutionelle Akzeptanz vereint, die diese Kategorie erfordert, und deshalb ist Aptos die Verifizierungsschicht für das, was unserer Erwartung nach das größte staatliche Vermögensprogramm auf dem Tokenisierungsmarkt werden wird", sagte Avery Ching, CEO von Aptos Labs.

„Verifizierte Daten sind an sich schon ein wertvolles Gut. Länder mit umfangreichen Klimaschutzmaßnahmen verfügen über Trillionen von Dollar an Klimaschutz-Ergebnissen, doch dieser Wert kann ohne vertrauenswürdige Daten und Infrastruktur nicht in die internationale Klimafinanzierung einfließen. IMDCs verwandeln die verifizierten Daten hinter diesen Ergebnissen in ein handelbares Instrument, auf das sich jeder Marktteilnehmer – vom staatlichen Verkäufer bis zum Compliance-Käufer – verlassen kann", sagte Esteban van Goor, CEO und Gründer von Xange.com.

Informationen zu Xange.com

Xange.com International Holding S.à r.l. ist ein in Luxemburg ansässiges Unternehmen für Umweltsoftware und Marktinfrastruktur, das Regierungen und Unternehmen mit digitalen MRV-Systemen, Marktinfrastrukturlösungen, Nachhaltigkeitsberichten und einer an Artikel 6 ausgerichteten Umweltmarktbeteiligung unterstützt.

Informationen zu Aptos Labs

Aptos Labs ist der Entwickler der Aptos-Blockchain, eines Layer-1-Netzwerks, das für eine institutionelle Infrastruktur von realen Vermögenswerten konzipiert wurde und Tokenisierungsprogramme in staatlichem Maßstab für Umweltmärkte, regulierte Finanzinstrumente und Daten des öffentlichen Sektors unterstützt.

Informationen zu Decibel

Decibel ist eine institutionelle On-Chain-Börse, die auf der Aptos-Blockchain aufbaut und eine Preisermittlungs- und Abwicklungsinfrastruktur für institutionelle digitale Vermögenswerte, einschließlich handelbarer IMDCs und anderer Dateninstrumente der realen Welt, bietet.

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