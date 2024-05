XUZHOU, China, 23 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Mais de 1.200 revendedores, compradores e empreiteiros de equipamentos de construção de mais de 60 países se reuniram em Xuzhou, China, para a 6ª edição anual do Festival do Cliente XCMG, juntamente com unidade no exterior na Alemanha, Turquia, Japão e muito mais. O evento destacou as mais recentes conquistas da XCMG em fabricação inteligente por meio de uma exibição abrangente de mais de cem equipamentos no campo de testes abrangente da empresa em Xuzhou, China.

XCMG celebra o 6º Festival do Cliente com clientes globais, apresentando inovações em construção sustentável e inteligente. Mais de 1.200 revendedores, compradores e empreiteiros de equipamentos de construção de mais de 60 países se reuniram em Xuzhou, China, para a 6ª edição anual do Festival do Cliente XCMG. (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

O festival marcou uma ocasião importante para a XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425), uma das principais fabricantes mundiais de máquinas de construção com 81 anos de história. O presidente Yang Dongsheng enfatizou o compromisso da empresa em liderar a tecnologia de engenharia e criar um futuro melhor por meio da inovação de equipamentos. "A XCMG continuará a abraçar a nossa visão de missão de "Capacitar um futuro sólido", promovendo fortemente a aplicação da tecnologia de inteligência artificial", disse Yang Dongsheng.

Apresentando soluções de equipamentos avançados

No centro do festival deste ano estava a demonstração das capacidades avançadas dos equipamentos da XCMG em vários cenários, incluindo terraplenagem e construção de estradas. Os grandes destaques foram a nova geração do trator de esteiras D360 e os tratores de esteiras de alta tração D200H, que operam junto com as motoniveladoras GR1905T em obras de fundação; compactadores de tambor único XS125 para compactação e as inovadoras máquinas de reciclagem a frio, como a XLZ2303S, apresentando soluções de construção integradas.

Impulsionando o desenvolvimento sustentável com produtos de novas energias

Um destaque significativo foi a introdução de quase trinta produtos de novas energias em dez categorias, incluindo máquinas rodoviárias, equipamentos de movimentação de terras, guindastes, equipamentos de movimentação de materiais e plataformas aéreas de trabalho. O guindaste híbrido XCT25G5_1HEV exemplifica essa mudança em direção à sustentabilidade com sua capacidade de alternar entre os modos elétrico puro, extensão de autonomia e plug-in, alcançando mais de 40% de economia de combustível.

O festival também contou com a grande inauguração e entrega aos clientes sul-americanos do maior guindaste para todos os terrenos de exportação da China, projetado especificamente para instalações de energia eólica – o XCA3000BR – demonstrando capacidades de elevação incomparáveis em seu segmento industrial.

Experiências interativas e insights de fabricação inteligente

Os participantes tiveram a oportunidade de interagir diretamente com máquinas de alta tecnologia através de demonstrações dinâmicas que incluíram a operação de guindastes off-road, entre outros modelos de novas energias. Além disso, os clientes globais foram convidados a explorar em primeira mão as linhas de produção inteligentes, testemunhando de perto como os processos de fabricação inteligentes estão revolucionando a eficiência da produção.

Além de apresentar produtos inovadores projetados para eficiência e respeito ao meio ambiente, como o guindaste híbrido XCT25G5_1HEV, a XCMG mostra um avanço na redução da pegada de carbono e, ao mesmo tempo, melhora o desempenho operacional.

