XCMG célèbre le 6e Festival des clients avec des clients mondiaux, et présente des innovations dans le domaine de la construction durable et intelligente

XUZHOU, Chine, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Plus de 1 200 concessionnaires d'équipements de construction, acheteurs et entrepreneurs de plus de 60 pays se sont réunis à Xuzhou, en Chine, pour le 6e Festival annuel des clients de XCMG, ainsi qu'à l'étranger, en Allemagne, en Turquie, au Japon, etc. L'événement a mis en lumière les dernières réalisations de XCMG en matière de fabrication intelligente grâce à une exposition complète de plus d'une centaine d'équipements sur le terrain d'essai de la société, à Xuzhou, en Chine.

XCMG Celebrates the 6th Customer Festival with Global Clients, Showcasing Innovations in Sustainable and Intelligent Construction Over 1,200 construction equipment dealers, buyers and contractors from more than 60 countries gathered in Xuzhou, China, for the 6th annual XCMG Customer Festival.

Le festival a marqué une occ »sion importante pour XCMG Machinery (« XCMG », SHE: 000425), l'un des principaux fabricants mondiaux d'engins de construction, fort de ses 81 ans d'existence. Le président Yang Dongsheng a souligné l'engagement de l'entreprise à être à la pointe de la technologie d'ingénierie et à créer un avenir meilleur grâce à l'innovation en matière d'équipement. « XCMG continuera d'adhérer à la vision de notre mission "Favoriser un avenir solide" en promouvant vigoureusement l'application de la technologie de l'intelligence artificielle », a déclaré Yang Dongsheng.

Présentation de solutions d'équipement avancées

Au cœur du festival de cette année se trouvait la démonstration des capacités des équipements avancés de XCMG dans divers scénarios, y compris le terrassement et la construction de routes. La nouvelle génération de bulldozers D360 et de bouteurs à grande puissance D200H, ainsi que les niveleuses GR1905T pour les travaux de fondation, les rouleaux monocylindres XS125 pour le compactage et les machines innovantes de recyclage à froid, telles que le XLZ2303S, qui présentent des solutions de construction intégrées, ont été particulièrement mis en avant.

Favoriser le développement durable grâce à de nouveaux produits énergétiques

L'introduction de près de 30 nouveaux produits énergétiques dans 10 catégories, y compris les machines routières, les équipements de terrassement, les grues, les équipements de manutention et les nacelles élévatrices, a constitué un point fort. La grue hybride XCT25G5_1HEV illustre cette évolution vers le développement durable grâce à sa capacité à basculer entre les modes électrique pur, prolongateur d'autonomie et plug-in, ce qui permet de réaliser plus de 40 % d'économies de carburant.

Le festival a également été l'occasion de dévoiler et de livrer à des clients sud-américains la plus grande grue tout-terrain exportée de Chine, conçue spécifiquement pour les installations d'énergie éolienne, la XCA3000BR, qui démontre des capacités de levage inégalées dans son secteur d'activité.

Expériences interactives et perspectives de fabrication intelligente

Les participants ont eu l'occasion de s'engager directement avec des machines de haute technologie grâce à des démonstrations dynamiques qui comprenaient l'utilisation de grues tout-terrain, parmi d'autres modèles de nouvelles énergies. En outre, les clients du monde entier ont été invités à découvrir de près des lignes de production intelligentes et à constater que les processus de fabrication intelligents révolutionnent l'efficacité de la production.

En plus de présenter des produits révolutionnaires conçus pour l'efficacité et le respect de l'environnement, tels que la grue hybride XCT25G5_1HEV, XCMG montre qu'elle fait un pas en avant dans la réduction de l'empreinte carbone tout en améliorant les performances opérationnelles.

Pour plus de détails sur le festival annuel, veuillez consulter le site https://www.facebook.com/XCMGGroup ou www.xcmgglobal.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2419059/video.mp4