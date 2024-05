XCMG świętuje 6. Festiwal Klientów z udziałem nabywców z całego świata, prezentując innowacje w dziedzinie zrównoważonego i inteligentnego budownictwa

XUZHOU, Chiny, 23 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Przeszło 1200 sprzedawców sprzętu budowlanego, nabywców i kontrahentów z przeszło 60 krajów zebrało się w Xuzhou w Chinach na szóstym corocznym Festiwalu Klientów XCMG oraz w lokalizacjach zagranicznych w Niemczech, Turcji, Japonii i innych krajach. Wydarzenie podkreśla najnowsze osiągnięcia XCMG w zakresie inteligentnej produkcji poprzez prezentację ponad stu maszyn na rozległym obszarze testowym w Xuzhou w Chinach.

XCMG Celebrates the 6th Customer Festival with Global Clients, Showcasing Innovations in Sustainable and Intelligent Construction. Over 1,200 construction equipment dealers, buyers and contractors from more than 60 countries gathered in Xuzhou, China, for the 6th annual XCMG Customer Festival.

Festiwal to ważne wydarzenie dla XCMG Machinery („XCMG", SHE: 000425), jednego z czołowych światowych producentów maszyn budowlanych z 81-letnią historią działalności. Prezes Yang Dongsheng podkreślił działania spółki na rzecz przywództwa w zakresie technologii inżynieryjnej i tworzenia lepszej przyszłości dzięki innowacjom sprzętowym. „XCMG będzie nadal realizować wizję wspierania solidnej przyszłości, intensywnie promując wprowadzanie technologii opartej na sztucznej inteligencji" - powiedział Yang Dongsheng.

Prezentacja zaawansowanych rozwiązań sprzętowych

W centrum tegorocznego festiwalu znalazła się prezentacja zaawansowanych możliwości sprzętu wytwarzanego przez XCMG w różnych scenariuszach, m.in. robotach ziemnych i budowie dróg. Szczególną uwagę zwracały nowej generacji buldożer D360 i spycharki o dużej mocy D200H, stosowane obok równiarek GR1905T przy pracach fundamentowych, jednobębnowe walce drogowe XS125 do ugniatania oraz innowacyjne maszyny do recyklingu na zimno, np. XLZ2303S, które znalazły się w prezentacji zintegrowanych rozwiązań budowlanych.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju produktami zasilanymi nowymi źródłami energii

Istotnym punktem było wprowadzenie prawie 30 produktów zasilanych nowymi źródłami energii w dziesięciu kategoriach, m.in. maszyny drogowe, sprzęt do robót ziemnych, dźwigi, urządzenia do przenoszenia materiałów i podnośniki. Zasilany hybrydowo dźwig XCT25G5_1HEV stanowi przykład dążenia do zrównoważonego rozwoju dzięki możliwości przełączania pomiędzy zasilaniem w pełni elektrycznym, wydłużonym zasięgiem i trybem podłączenia do sieci, co pozwala na oszczędność paliwa o ponad 40%.

Na festiwalu dokonano uroczystego odsłonięcia i prezentacji dla klientów z Ameryki Południowej największego chińskiego eksportowego dźwigu przystosowanego do wszystkich rodzajów terenu zaprojektowanego specjalnie do farm wiatrowych - XCA3000BR, który posiada niezrównane możliwości podnoszenia w swoim segmencie.

Interaktywne wrażenia i wgląd w inteligentną produkcję

Uczestnicy mieli możliwość bezpośredniego doświadczenia działania zaawansowanych technologicznie maszyn dzięki dynamicznym pokazom, które obejmowały obsługę dźwigów terenowych i modeli zasilanych nowymi źródłami energii. Co więcej, globalni klienci zostali zaproszeni do bezpośredniego zapoznania się z inteligentnymi liniami produkcyjnymi, mogąc obserwować z bliska, jak oparte na SI procesy produkcyjne rewolucjonizują wydajność produkcji.

Oprócz zaprezentowania przełomowych produktów zaprojektowanych z myślą o wydajności i ekologii, takich jak dźwig z napędem hybrydowym XCT25G5_1HEV, spółka XCMG wykazuje postępy w zmniejszaniu śladu węglowego przy jednoczesnym zwiększaniu wydajności operacyjnej.

Więcej informacji o dorocznym festiwalu: https://www.facebook.com/XCMGGroup lub www.xcmgglobal.com

Materiał wideo - https://mma.prnewswire.com/media/2419059/video.mp4

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2419058/image.jpg