Xinhua Silk Road : La marque chinoise de véhicules électriques Zeekr attire l'attention en tant que marque favorisée par les étrangers lors du gala de la Journée des marques chinoises 2024

PÉKIN, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le premier fabricant chinois de véhicules électriques (VE), Zeekr, a attiré beaucoup d'attention lors du gala de la Journée des marques chinoises 2024 pour son inclusion dans les 50 marques chinoises les plus prisées des étrangers cette année.

En tant que jeune marque de véhicules électriques, Zeekr a remporté l'honneur le 10 mai grâce à sa supériorité en matière de votes en ligne, de données objectives, de présence à l'étranger et de notation d'experts.

Photo shows Zeekr (ZK. NYSE) went public on the New York Stock Exchange on May 10.

Née dans le contexte de l'essor de l'industrie automobile chinoise, Zeekr, qui a fait ses débuts à la Bourse de New York également le 10 mai, est devenu un meneur plutôt qu'un suiveur dans la fabrication florissante de véhicules électriques en Chine.

Avec ses modèles de premier plan qui obtiennent à maintes reprises des positions de premier plan en tant que champions des ventes parmi les VE de luxe de la Chine, Zeekr, qui est entrée en bourse en avril 2021, a maintenu son élan en introduisant constamment au moins deux nouveaux modèles chaque année depuis 2023.

À la fin d'avril, Zeekr avait livré plus de 240 000 VE. La livraison mensuelle s'est élevée à 16 000 VE en avril, ce qui représente une augmentation de 99 % par rapport à l'année précédente, un nouveau sommet mensuel accompagnant la croissance des livraisons de 111 % de janvier à avril.

Soucieuse de l'expérience utilisateur et de la sécurité, Zeekr accorde la priorité au concept de « l'utilisateur d'abord » dans chaque innovation technologique, et ses efforts pour améliorer la force de la structure du corps automobile, la sécurité des batteries et l'utilisation de l'espace intérieur récompensent l'entreprise avec la faveur et la confiance des consommateurs au pays et à l'étranger.

Plongeant dans les technologies de conduite intelligente, de batterie et de moteur, de matériaux pour la carrosserie automobile et d'autres domaines de pointe, Zeekr maintient son engagement à surpasser l'innovation, car elle compte désormais six centres de R&D dans le monde entier pour renforcer ses avantages technologiques et attirer plus de consommateurs.

Avec plus de 120 000 employés dans le monde, le fabricant chinois de VE dont les VE sont surnommés les « chars de la route » a pénétré plus de 20 marchés principaux dans le monde entier, notamment la Suède, les Pays-Bas, l'Allemagne, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, Bahreïn, la Thaïlande, les Philippines, le Laos et le Myanmar.

Organisée cette année par le Bureau du projet des marques nationales de l'Agence de presse Xinhua et le Service d'information économique de Chine, l'activité de sélection des marques chinoises les plus prisées pour les étrangers a été organisée chaque année afin de promouvoir la marque des produits fabriqués en Chine.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/340165.html