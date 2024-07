Xinhua Silk Road: Aeroporto de Wuhu Xuanzhou lança rota internacional de carga aérea para a capital do Vietnã, Hanói

PEQUIM, 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- Um avião operado pela JD Airlines aterrissou no aeroporto de Wuhu Xuanzhou, na província de Anhui, no leste da China, na sexta-feira, registrando o primeiro voo de uma nova rota internacional de carga aérea ligando a cidade de Wuhu à capital do Vietnã, Hanói.

O lançamento dessa rota internacional de carga, a primeira do gênero operada no Aeroporto de Wuhu Xuanzhou, demonstra o empenho da cidade em obter um nível mais alto de abertura e uma integração mais profunda na economia global.

A foto mostra o lançamento da rota internacional de carga aérea Wuhu-Hanoi em 28 de junho. (Fonte: Wuhu) (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

De acordo com o aeroporto, para Wuhu é de grande importância acelerar a construção de uma rede internacional de carga aérea acessível globalmente e construir um centro de carga aérea competitivo internacionalmente.

Em 18 de março deste ano, o aeroporto recebeu a aprovação do National Port Management Office para transportar cargas temporariamente.

O aeroporto começou a operar oficialmente em abril de 2021 e já abriu 41 rotas de passageiros e 6 rotas de carga. Com isso, ele está posicionado como um aeroporto civil de médio porte e um centro de carga aérea especializado.

Em 2023, a movimentação de passageiros do aeroporto atingiu 1,23 milhão, um aumento de 218%, e a movimentação de carga e correio ultrapassou 20.000 toneladas, um aumento de 314% em relação ao ano anterior. Nos primeiros cinco meses de 2024, a movimentação de carga e correio foi de 11.600 toneladas, um aumento de 191% em relação ao ano anterior.

