Xinhua Silk Road: Der Flughafen Wuhu Xuanzhou eröffnet eine internationale Luftfrachtroute nach Vietnams Hauptstadt Hanoi

PEKING, 2. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Ein von JD Airlines betriebenes Flugzeug landete am Freitag auf dem Flughafen Wuhu Xuanzhou in der ostchinesischen Provinz Anhui und markierte den ersten Flug einer neuen internationalen Luftfrachtroute, die Wuhu City mit Vietnams Hauptstadt Hanoi verbindet.

Die Eröffnung dieser internationalen Frachtroute, die die erste ihrer Art am Flughafen Wuhu Xuanzhou ist, zeigt die Bemühungen der Stadt um eine stärkere Öffnung und eine bessere Integration in die Weltwirtschaft.

Photo shows the launch of the Wuhu-Hanoi international air cargo route on June 28. (Source: Wuhu)

Für Wuhu ist es von großer Bedeutung, den Aufbau eines weltweit zugänglichen internationalen Luftfrachtnetzes zu beschleunigen und ein international wettbewerbsfähiges Luftfrachtdrehkreuz aufzubauen, so der Flughafen.

Am 18. März dieses Jahres erhielt der Flughafen vom National Port Management Office die Genehmigung, vorübergehend das Frachtgeschäft zu betreiben.

Der Flughafen nahm im April 2021 offiziell den Betrieb auf und hat derzeit 41 Passagier- und sechs reine Frachtrouten eröffnet. Er ist ein mittelgroßer ziviler Flughafen und ein spezialisiertes Luftfrachtdrehkreuz.

Im Jahr 2023 erreichte das Passagieraufkommen des Flughafens 1,23 Millionen, was einer Steigerung von 218 Prozent entspricht, und das Fracht- und Postaufkommen überstieg 20.000 Tonnen, was einer Steigerung von 314 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 belief sich der Fracht- und Postumschlag auf 11.600 Tonnen, 191 Prozent mehr als im Vorjahr.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/340858.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451783/Image.jpg